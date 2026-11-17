Die Kriminellen könnten es dabei auf sensible Daten, Kreditkarteninformationen und Kryptowährungen abgesehen haben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eine perfide Cyberattacke sorgt für Alarm: Hacker haben offenbar beliebte Internetseiten manipuliert, um iPhones mit Schadsoftware zu infizieren. Betroffen sein sollen auch bekannte Namen wie Ikea, CNN, Salesforce und Equifax.

Plattform als Eintrittsschleuse

Nach Angaben von Cybersicherheitsexperten wurde der Schadcode über die weit verbreitete Programmiersprache JavaScript eingeschleust. Als Einfallstor diente offenbar die Online-Optimierungsplattform Optimizely, die zahlreiche Unternehmen für ihre Internetauftritte nutzen.

Auch Kreditkarten im Visier

Sicherheitsforscher Scott Helme entdeckte den Angriff auf insgesamt 178 Unternehmens-Websites aus unterschiedlichen Branchen. Der eingeschleuste Code kann demnach dazu dienen, Kryptowährungen und Kreditkartendaten zu stehlen oder weitere Schadprogramme auf den Geräten der Nutzer zu installieren.

Untersuchung läuft

Auch die Cybersecurity-Firma HudsonRock meldete Hinweise auf die Verbreitung entsprechender Schadsoftware über manipulierte Internetseiten. Wie viele iPhones tatsächlich infiziert wurden und ob bereits persönliche Daten gestohlen werden konnten, ist derzeit allerdings noch unklar.

Unternehmen reagieren auf Hacker-Angriff

Bei den betroffenen Firmen herrscht Alarmbereitschaft. Salesforce bestätigte, nicht autorisierte Änderungen am Optimizely-Programmcode zu untersuchen. Vorsichtshalber wurden entsprechende Funktionen vorerst abgeschaltet. Auch die Wirtschaftsauskunftei Equifax reagierte und setzt die Plattform vorläufig nicht mehr ein. Hinweise auf eine Infektion der eigenen IT-Systeme gebe es bisher allerdings nicht.

Brisante Attacke

Apple und mehrere andere betroffene Unternehmen äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Für Nutzer ist die Attacke besonders brisant, weil bereits der Besuch einer manipulierten Website ausreichen könnte, um Schadcode auf ein Gerät zu bringen. Wie groß das tatsächliche Ausmaß des Angriffs ist, müssen nun weitere Untersuchungen zeigen.