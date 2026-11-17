Die australische Fluggesellschaft Qantas macht ihren bisher längsten Nonstop-Flug konkret. Ab Oktober 2027 sollen Passagiere täglich ohne Zwischenstopp von Sydney nach London fliegen können. Auch eine direkte Verbindung nach New York ist geplant.

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Das Projekt trägt den Namen "Sunrise" und beschäftigt Qantas bereits seit 2017. Nun steht erstmals ein konkreter Starttermin fest: Im Oktober 2027 sollen die täglichen Direktflüge zwischen Sydney und London beginnen. Tickets sollen ab Februar 2027 erhältlich sein.

Auch eine Nonstop-Verbindung zwischen Sydney und New York ist geplant. Diese soll Mitte 2028 starten, der Ticketverkauf dafür bereits im August 2027 beginnen.

Günstig dürfte das außergewöhnliche Flugerlebnis allerdings nicht werden. Qantas hat zwar noch keine konkreten Ticketpreise veröffentlicht, rechnet aber mit einem Aufschlag von rund 20 Prozent gegenüber bisherigen Verbindungen mit Zwischenstopp. Laut der britischen Zeitung "The Telegraph" kostet ein Economy-Ticket von Sydney nach London mit Zwischenstopp derzeit ab etwa 1.250 Euro. Für den neuen Direktflug würde sich daraus ein rechnerischer Preis von rund 1.500 Euro ergeben.

Airbus baut Spezial-Flugzeug mit Zusatztank

Für die Rekordstrecke setzt Qantas auf den Airbus A350-1000ULR. Die Spezialversion des Langstreckenflugzeugs wurde eigens für besonders lange Nonstop-Verbindungen entwickelt. Ein zusätzlicher Tank im hinteren Rumpfbereich fasst 20.900 Liter Treibstoff und ermöglicht rund 1.900 Kilometer zusätzliche Reichweite.

Damit sollen Flüge von bis zu 22 Stunden möglich sein. Die Maschine wird mit insgesamt 238 Sitzen in vier Klassen ausgestattet. Zum Vergleich: Ein gewöhnlicher Airbus A350-1000 bietet je nach Konfiguration Platz für etwa 350 bis 410 Passagiere.

Die erste der zwölf bestellten Spezialmaschinen soll Qantas im April 2027 erhalten.

Airbus stellte bereits Langstreckenrekord auf

Dass die Technik solche Distanzen bewältigen kann, zeigte Airbus bereits im Juli 2026 bei zwei Testflügen. Am 23. Juli startete ein A350-1000ULR in Toulouse und landete nach 19 Stunden und zwölf Minuten in Melbourne. Dabei legte das Flugzeug rund 17.700 Kilometer zurück.

Am 23. Juli startete ein A350-1000ULR in Toulouse und landete nach 19 Stunden und zwölf Minuten in Melbourne. © Getty Images

Noch beeindruckender war der Rückflug: Die Maschine startete am 27. Juli in Melbourne und landete am folgenden Tag wieder in Toulouse. Dabei führte die Route über den Pazifik, Nordamerika und den Atlantik. Insgesamt wurden 23.155 Kilometer in 24 Stunden und 24 Minuten zurückgelegt – ein neuer Langstreckenweltrekord.

Singapore Airlines verliert längsten Linienflug

Mit dem geplanten Start nach London dürfte Qantas auch einen wichtigen Rekord übernehmen. Bislang hält Singapore Airlines mit der Verbindung zwischen Singapur und New York den Titel des längsten regulären Linienflugs. Die Strecke ist rund 15.350 Kilometer lang.

Sydney–London kommt hingegen auf ungefähr 17.750 Kilometer. Auch die geplante Verbindung nach New York würde mit rund 16.400 Kilometern die bisherige Bestmarke übertreffen.

Mehr Beinfreiheit auf der langen Reise

Wer mehr als 20 Stunden in einem Flugzeug verbringt, braucht auch ausreichend Platz. Deshalb kündigte Qantas für die Economy-Klasse einen Sitzabstand von 84 Zentimetern an. In der Premium Economy sollen es sogar 102 Zentimeter sein.

Damit liegt die Airline über dem üblichen Economy-Standard von rund 81 bis 82 Zentimetern. Die Verbindung soll somit nicht nur einen neuen Streckenrekord ermöglichen, sondern auch die lange Reise möglichst angenehm machen.