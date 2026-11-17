Das britische Atom-U-Boot "HMS Vengeance" ist nach einer außergewöhnlich langen Unterwasserpatrouille nach Schottland zurückgekehrt. Insgesamt 217 Tage blieb das Schiff unter Wasser. Damit stellte die Besatzung einen neuen Rekord für die längste ununterbrochene Unterwasserpatrouille eines britischen U-Boots auf.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die "HMS Vengeance" war am 12. April mit 140 Besatzungsmitgliedern an Bord ausgelaufen. Ihr Ziel: eine monatelange Patrouille zur Aufrechterhaltung der britischen nuklearen Abschreckung. Nun kehrte das Atom-U-Boot zu seinem Stützpunkt Faslane in Schottland zurück.

Den bisherigen Rekord hielt die "HMS Vanguard" mit 205 Tagen unter Wasser. Die aktuelle Mission dauerte damit zwölf Tage länger.

Eigentlich hätte die "HMS Vengeance" bereits am Wochenende zuvor zurückkehren sollen. Doch das U-Boot, das sie ablösen sollte, musste wegen eines technischen Defekts in den Hafen zurückkehren. Dadurch verlängerte sich der Einsatz.

Alltag in völliger Isolation

Während der Patrouille waren die 140 Besatzungsmitglieder weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Um den Standort des U-Boots nicht preiszugeben, herrscht unter Wasser Funkstille. Kontakt zu Angehörigen ist nur stark eingeschränkt möglich.

Einmal pro Woche durften die Besatzungsmitglieder eine überprüfte Nachricht mit höchstens 120 Wörtern verschicken. Antworten konnten sie darauf nicht. Nachrichten, die die Einsatzfähigkeit beeinträchtigen könnten, sollten außerdem zurückgehalten werden.

Auch der Alltag an Bord ist herausfordernd: Die Crew arbeitet in Sechs-Stunden-Schichten und schläft in engen Kojen. In manchen Kabinen teilen sich bis zu neun Menschen den Raum. Nach der Rückkehr müssen sich die Besatzungsmitglieder erst wieder an das Leben an Land gewöhnen. Selbst Autofahren soll unmittelbar nach einem derart langen Einsatz zunächst vermieden werden.

Atom-U-Boot transportiert Trident-Raketen

Die "HMS Vengeance" gehört zur britischen Vanguard-Klasse und ist eines von vier atomgetriebenen U-Booten dieser Baureihe. © PA Images via Getty Images

Die "HMS Vengeance" gehört zur britischen Vanguard-Klasse und ist eines von vier atomgetriebenen U-Booten dieser Baureihe. Sie transportiert Trident-Raketen und ist damit Teil der nuklearen Abschreckung Großbritanniens. Das U-Boot wiegt rund 15.900 Tonnen.

Die vier Schiffe der Vanguard-Klasse kamen in den 1990er-Jahren in Dienst. Ursprünglich waren sie für eine Einsatzdauer von etwa 25 Jahren ausgelegt. Mittlerweile sollen sie jedoch bis zu 40 Jahre durchhalten, bis die Nachfolger der neuen Dreadnought-Klasse Anfang der 2030er-Jahre übernehmen.

Wartungsprobleme belasten die britische U-Boot-Flotte

Die außergewöhnlich langen Patrouillen hängen auch mit dem Zustand der britischen U-Boot-Flotte zusammen. Während Einsätze früher üblicherweise etwa drei Monate dauerten, sind mittlerweile sechs Monate oder länger keine Ausnahme mehr. Verzögerungen bei Wartungen und Reparaturen sorgen dafür, dass weniger U-Boote gleichzeitig einsatzbereit sind.

Die "HMS Victorious" liegt beispielsweise bereits seit 2023 für umfangreiche Wartungsarbeiten im Trockendock. Damit stehen derzeit nur drei Vanguard-U-Boote für den laufenden Dienst zur Verfügung.

Bei der Rückkehr der "HMS Vengeance" empfing Wes Streeting die Besatzung auf der Marinebasis HM Naval Base Clyde. Er dankte den Crewmitgliedern für ihren langen Einsatz und würdigte ihren Dienst für Großbritannien.