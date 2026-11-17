Ungewöhnliche Szenen spielen sich derzeit auf der thailändischen Ferieninsel Phuket ab: An einem Küstenabschnitt hat sich das sonst türkisfarbene Meer plötzlich rotbraun verfärbt.

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Die Behörden reagierten mit einer Badewarnung und raten Urlaubern dringend davon ab, ins Wasser zu gehen.

Entdeckt wurde die auffällige Verfärbung am 14. November am Strand von Laem Phanwa im Südosten der Insel. Betroffen ist ein rund 150 Meter langer Küstenstreifen. Als Ursache gilt eine sogenannte Algenblüte. Dabei vermehren sich winzige Meeresorganismen innerhalb kurzer Zeit massenhaft und verändern dadurch die Farbe des Wassers.

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Problem mit Algen

Bei ersten Untersuchungen fanden Wissenschaftler Algen der Gattung Alexandrium. Einige Arten können gefährliche Giftstoffe bilden. Ob davon auch die aktuell nachgewiesenen Organismen betroffen sind, ist noch unklar. Hautreizungen durch den Kontakt mit dem Wasser können nicht ausgeschlossen werden.

Immerhin gibt es bislang keine Hinweise auf Schäden bei Fischen oder anderen Meerestieren. Weitere Wasserproben werden derzeit ausgewertet.

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Für Phuket-Urlauber gibt es teilweise Entwarnung: Die bekannten Strände Patong, Karon und Kata an der Westküste sind nach bisherigen Informationen nicht betroffen. Die Warnung gilt vorerst für Laem Phanwa. Wie lange das Badeverbot aufrechterhalten bleibt, ist noch offen.