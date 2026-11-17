Auf der kleinen Insel El Hierro wurde bereits der Notstand ausgerufen.

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Die Kanarischen Inseln erleben einen außergewöhnlichen Ansturm von Migranten. Mehr als 1.500 Menschen erreichten innerhalb eines einzigen Tages die spanische Inselgruppe im Atlantik – so viele wie noch nie seit Beginn der entsprechenden Aufzeichnungen. Besonders betroffen ist die kleine Insel El Hierro, auf der gerade einmal etwas mehr als 12.000 Menschen leben. Allein am Samstag kamen dort 13 Boote mit Migranten an. Mindestens 120 der Neuankömmlinge waren Minderjährige.

Verschiedene Gründe

Der Großteil der Menschen stammt aus Senegal, Gambia, Mauretanien und Guinea. Die Überfahrt über den Atlantik ist gefährlich und kann bis zu einer Woche dauern. Dass derzeit besonders viele Menschen die Route wählen, hat mehrere Gründe, die sich gegenseitig verstärken.

Video zum Thema 1.500 Migranten erreichen Kanaren an nur einem Tag © oe24

Ein wichtiger Auslöser ist die Situation an der senegalesischen Küste. Nach Einschätzung humanitärer Organisationen wurde die Überwachung der Küstenabschnitte im November zeitweise deutlich reduziert. Hintergrund waren die ersten Olympischen Jugendspiele auf afrikanischem Boden, die vom 31. Oktober bis zum 13. November in Dakar stattfanden. Ein großer Teil der Sicherheitskräfte wurde für die Veranstaltung in der Hauptstadt benötigt. Dadurch könnten Schleuser und organisierte Abfahrten vorübergehend leichteres Spiel gehabt haben. Die zeitliche Überschneidung mit dem starken Anstieg der Bootsabfahrten ist auffällig.

Dazu kommt die schwierige wirtschaftliche und soziale Lage im Senegal. Arbeitslosigkeit, fehlende Perspektiven und politische Enttäuschungen verstärken bei Teilen der Bevölkerung den Wunsch, das Land zu verlassen. Spanische Medien führen den jüngsten Anstieg auch auf diese Entwicklung zurück. Für viele junge Menschen erscheint Europa als Hoffnung auf Arbeit und ein besseres Leben. Die Überfahrt wird trotz der enormen Risiken in Kauf genommen.

Auch die Jahreszeit spielt eine Rolle: Im Herbst sind die Bedingungen auf dem Atlantik entlang der westafrikanischen Küste zeitweise günstiger für die Überfahrt. Die Route von Senegal, Gambia oder Mauretanien zu den Kanaren ist mehr als 1.000 Kilometer lang. Verschärfte Kontrollen auf anderen Migrationsrouten können zudem dazu beitragen, dass sich Abfahrten weiter nach Süden verlagern.

Ein weiterer möglicher Faktor ist die politische Situation in Spanien. Vor den anstehenden Wahlen und angesichts eines erwarteten Erstarkens rechter Parteien könnten manche Migranten darauf hoffen, noch unter der Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez nach Spanien zu gelangen. Die Befürchtung, eine künftige Regierung könnte die Einwanderungspolitik deutlich verschärfen, könnte den Entschluss zur Abreise beschleunigen. Dass dies tatsächlich ein maßgeblicher Grund für die jüngsten Abfahrten ist, lässt sich allerdings nicht unabhängig belegen.

© EPA

El Hierro droht der Kollaps

Die Folgen des Ansturms sind auf El Hierro besonders deutlich. Seit Monatsbeginn hat die kleine Insel bereits mehr als 9.000 Migranten in zahlreichen Booten aufgenommen. Die vorhandenen Unterkünfte, medizinischen Einrichtungen und Rettungsdienste geraten zunehmend an ihre Grenzen. Unter den Neuankömmlingen befinden sich zahlreiche Frauen und Kinder. Allein am Samstag waren mindestens 120 Minderjährige an Bord der geretteten Boote.

Die Regionalregierung der Kanaren fordert deshalb von Madrid rasche Unterstützung. Benötigt werden zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten, mehr medizinisches Personal und vor allem schnellere Verlegungen auf andere Inseln sowie auf das spanische Festland. Die spanische Regierung hat bereits einen migrationspolitischen Notstand für die Kanaren ausgerufen.

© EPA

Wie dramatisch die Lage ist, zeigt auch die Zahl der Todesopfer. Die Atlantikroute zählt zu den gefährlichsten Fluchtwegen nach Europa. Nach Angaben der spanischen Hilfsorganisation Caminando Fronteras kamen allein in den ersten fünf Monaten dieses Jahres mindestens 635 Menschen bei dem Versuch ums Leben, die Kanarischen Inseln zu erreichen. Viele Boote sind überfüllt, schlecht ausgerüstet und tagelang den Wellen und Strömungen des Atlantiks ausgesetzt.

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Der aktuelle Rekord ist damit nicht nur ein Zeichen für den enormen Migrationsdruck in Westafrika, sondern auch für die zunehmende Belastung der kleinen Inseln vor der afrikanischen Küste.