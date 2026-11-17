Ein massives Datenleck wirft ein brisantes Licht auf die Deutsche Bank. Geheime E-Mails zeigen, wie das Geldhaus trotz interner Warnungen an riskanten Kunden wie Jeffrey Epstein festhielt.

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Eine internationale Recherche unter Beteiligung von ZDF frontal deckt auf, dass die Deutsche Bank wiederholt an hochriskanten Kunden festhielt, obwohl eigene Fachleute intern längst Alarm schlugen. Millionen geleakte E-Mails, Tabellen, Berichte und Kundenlisten belegen demnach, dass verurteilte Straftäter, russische Oligarchen und Betrüger trotz aller Bedenken über Jahre hinweg Kunden blieben.

Warnungen vor Geldwäsche ignoriert

Besonders schwer wiegt ein Vorfall aus dem Jahr 2020. Laut der Recherche stieß ein Mitarbeiter auf deutliche Hinweise auf ein mutmaßliches Geldwäschenetzwerk, über das bereits Hunderte Millionen Euro geflossen sein sollen. Obwohl die Systeme der Bank einzelne Auffälligkeiten registrierten, blieb das dahinterliegende Muster offenbar über Jahre hinweg unentdeckt. Ein Manager räumte dazu intern ein: "Unsere Systeme haben es eben ausdrücklich nicht gefunden."

Brisante Mails von Christian Sewing

Auch eine E-Mail des heutigen Bankchefs Christian Sewing sorgt für massives Aufsehen. Im Jahr 2017 beklagte er sich offenbar über die Auswirkungen der strengen Kundenkontrollen. Die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Kunden breche der Bank das Genick. Brisant ist zudem ein Fall um den ehemaligen US-Präsidenten: Im Jahr 2017 verschickte die Bank laut den Recherchen versehentlich Steuerunterlagen von Donald Trump – und informierte ihn darüber offenbar nicht.

Epstein blieb lange Zeit Kunde

Ebenfalls im Fokus der Enthüllungen steht der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Bei ihm identifizierte die Bank verdächtige Transaktionen in Höhe von knapp 600 Millionen Dollar. Trotz dieser gewaltigen Summe und der schweren Vorwürfe blieb Epstein mehr als fünf Jahre lang Kunde. Seine letzten Konten wurden offenbar erst im Juli 2019 geschlossen.

So reagiert das Geldhaus heute

Die Deutsche Bank wehrt sich gegen die aktuelle Berichterstattung und weist darauf hin, dass viele der genannten Vorgänge lange zurückliegen. Man habe diese bereits gemeinsam mit den Behörden aufgearbeitet. Unter Christian Sewing habe das Institut zudem einen "fundamentalen Wandel" vollzogen. Von 2019 bis 2025 seien sieben Milliarden Euro in die Kontrollsysteme investiert worden. Zu einzelnen Kundenbeziehungen äußert sich die Bank zwar nicht, betont aber abschließend: Heute sei sie "eine andere Bank".