Wer größere Bargeldsummen auf sein Konto einzahlt, muss in Österreich mit Rückfragen der Bank rechnen.

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Anders als in Deutschland gibt es derzeit keine allgemeine 10.000-Euro-Grenze, ab der automatisch ein Herkunftsnachweis verlangt wird. Ab Juli 2027 gelten allerdings neue EU-weite Vorgaben.

Grundsätzlich dürfen Kunden Bargeld aus Ersparnissen, einem privaten Autoverkauf oder anderen Quellen auf ihr Konto einzahlen. Banken müssen jedoch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern. Deshalb überprüfen sie Transaktionen und achten darauf, ob diese zum bisherigen Finanzverhalten passen. Auch bei kleineren Beträgen können Rückfragen entstehen, wenn eine Einzahlung ungewöhnlich erscheint. Als Nachweise kommen etwa Kaufverträge oder Lohnabrechnungen infrage.

Eine wichtige Schwelle liegt derzeit bei 15.000 Euro. Sie betrifft bestimmte gelegentliche Transaktionen außerhalb bestehender Geschäftsbeziehungen. Eine allgemeine Freigrenze für Girokonten ist das allerdings nicht.

Neue EU-Vorgaben

Ab 10. Juli 2027 kommen neue EU-Regeln: Bei gelegentlichen Bargeldtransaktionen ab 3.000 Euro greifen bestimmte Identifizierungspflichten. Außerdem sollen Bargeldtransaktionen von mindestens 10.000 Euro durch Banken an die nationale Meldestelle gemeldet werden.

Das bedeutet weder automatisch Geldwäscheverdacht noch ein Einzahlungsverbot. Auch die neue EU-Bargeldobergrenze von 10.000 Euro betrifft bestimmte Zahlungen für Waren und Dienstleistungen, nicht normale Kontoeinzahlungen.

Wer größere Summen einzahlt, sollte die Herkunft des Geldes daher nachvollziehbar belegen können.