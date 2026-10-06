KI alarmierte die Polizei wegen Chat

Die KI "Claude" hat Alarm geschlagen nach verdächtigen Äußerungen einer Userin.

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Viele Menschen unterschätzen, wie eng die KI bereits mit den Behörden zusammenarbeiten kann. Einmal richtig die Wut rauslassen, das wollte wohl eine 30-Jährige aus Florida, USA, als sie ihren Frust mit der Plattform "Claude" teilte.

KI schlug selber Alarm

Die Frau vertraute dem künstlichen Gesprächspartner an, dass sie das Gebäudes des Sherriffs von Lee County (Flroida) in die Luft sprengen wollte. Nach Medienberichten nutzte die Frau "Claude" als eine Art Tagebuch.

Beim System rangen aber die Alarmglocken, als sie die Ankündigung mit der Sprengung teilte. "Claude" schritt zur Tat und schickte eine Information an die Mitarbeiter von "Anthropic". Dort hielt man die Drohung offenbar für glaubhaft und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Vorwurf: "schriftliche Gewaltdrohung"

Die Polizei hat die Frau mittlerweile laut Medienberichten festgenommen, der Gerichtstermin ist für November angesetzt. Der Frau wird vorgeworfen, eine "schriftliche Gewaltdrohung" verschickt zu haben. Dafür stehen in Florida bis zu 15 Jahre Haft.