Ein erschütterndes Überwachungsvideo hat ganz Kroatien schockiert. Genau einen Monat nach dem gewaltsamen Tod des 32-jährigen Kristian Josip Peris fordern Tausende in Zagreb jetzt Konsequenzen.

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Peris, ein ehemaliger Sportler und Trainer, starb am 21. Oktober nach seiner Einweisung in die Klinik.

Sein Tod löste in ganz Kroatien öffentliche Empörung aus, nachdem Bilder und Videos von Überwachungskameras des Krankenhauses von lokalen Medien veröffentlicht worden waren. Das Material zeigte Mitarbeiter, die dem fixierten Patienten ein Kissen auf das Gesicht drückten.

Mehrere Festnahmen

"Kristian Josip Peris bat in der Klinik St. Ivan Jankomir um Hilfe und während dieses Krankenhausaufenthalts verstarb er", sagte der Anwalt der Familie, Leon Zrnic. "Inzwischen wurde ein Überwachungsvideo veröffentlicht, und es wurde festgestellt, dass sie ihn (…) geschlagen, gewürgt haben, dass er gebrochene Rippen hatte und infolge dieses illegalen Vorgehens sein Leben verlor."

Die kroatischen Behörden nahmen im Rahmen der Ermittlungen mehrere Krankenhausmitarbeiter fest. Gegen vier medizinische Techniker wird wegen des Verdachts auf schweren Mord an einer schutzbedürftigen Person ermittelt, während die Staatsanwaltschaft ihre Untersuchungen auf weitere Mitarbeiter ausgeweitet hat, die während des Vorfalls anwesend waren.