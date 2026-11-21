Die von Russland errichtete Krim-Brücke hat laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj keine Zukunft. Kreml-Chef Wladimir Putin müsse verstehen, dass das Bauwerk "sowieso nicht stehen bleiben wird", erklärte Selenskyj in einem aktuellen Interview mit dem US-Sender NBC.

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Mit dieser unmissverständlichen Warnung reagiert Kiew auf die anhaltenden russischen Attacken auf zivile und strategische Ziele.

Prestigeprojekt massiv unter Druck

Selenskyj verwies im Gespräch darauf, dass das russische Militär vor allem in diesem Jahr immer wieder gezielt die Infrastruktur seines Landes – darunter wichtige Brücken und das ukrainische Eisenbahnnetz – unter Beschuss genommen habe. "Und natürlich mussten wir darauf reagieren", betonte der Präsident zur Rechtfertigung der jüngsten ukrainischen Gegenschläge.

Die Aussagen folgen auf eine Serie schwerer ukrainischer Angriffe auf die 19 Kilometer lange Verbindung über die Straße von Kertsch in dieser Woche: Bei den Attacken, bei denen laut Medienberichten auch Marschflugkörper zum Einsatz kamen, wurde ein Teil der Autotrasse zerstört. Zudem musste der Bahnverkehr zeitweise komplett eingestellt werden.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Die kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke verbindet das russische Festland mit der 2014 annektierten Halbinsel Krim. Sie dient dem russischen Militär als zentrale Lebensader für den Nachschub von Truppen, Waffen und Treibstoff in die besetzten Gebiete der Südukraine.

Wichtiges Symbol für Putin

Wladimir Putin hatte das rund 3,6 Milliarden Dollar teure Bauwerk im Jahr 2018 persönlich eingeweiht. Für den Kreml gilt die Brücke als wichtigstes Prestigeprojekt des russischen Machtanspruchs auf der Krim.

Während Moskau angesichts der Treffer Vergeltung androht und weiterhin ukrainische Verkehrswege bombardiert, lässt Kiew keinen Zweifel an seiner Strategie.

Da die Brücke ohne Genehmigung auf ukrainischem Staatsgebiet errichtet wurde und maßgeblich der russischen Kriegsführung dient, stuft die Ukraine sie als legitimes militärisches Ziel ein.