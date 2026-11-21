Astronomen suchten nach Planeten – und stießen auf ein höchst ungewöhnliches Sternensystem. Drei Sterne in unserer kosmischen Nachbarschaft geben den Forschern Rätsel auf.

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Nur 28 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt das Sternensystem Welopōʻai. Es besteht aus einem Roten Zwerg und zwei Weißen Zwergen. Diese Kombination ist außergewöhnlich und stellt die Astronomen vor eine bislang ungelöste Frage: Wie konnte dieses Trio überhaupt entstehen?

Auf der Suche nach Planeten entdeckt

Forscher der Universität Montreal hatten zunächst einen kleinen Roten Zwerg ins Visier genommen. Bei ihren Messungen bemerkten sie, dass sich der Stern deutlich stärker bewegte als erwartet. Offenbar zog ein unsichtbarer, massereicher Begleiter an ihm.

Die Überraschung: Es handelte sich um einen Weißen Zwerg – den extrem dichten Überrest eines ausgebrannten Sterns. Ein zweiter Weißer Zwerg war bereits bekannt. Gemeinsam bilden die drei Himmelskörper das System Welopōʻai.

Die Sterne passen nicht zusammen

Der Rote Zwerg und der innere Weiße Zwerg umkreisen einander etwa alle zehn Jahre. Der zweite Weiße Zwerg befindet sich deutlich weiter außen. Doch vor allem ihre unterschiedliche Entwicklungsgeschichte macht das System so rätselhaft.

Die beiden Weißen Zwerge deuten auf ein sehr altes System hin. Der Rote Zwerg enthält hingegen ungewöhnlich viele schwere Elemente. Wie diese unterschiedlichen Sterne zusammengefunden haben, können die Forscher bislang nicht schlüssig erklären.

"Dieses System dürfte gar nicht existieren"

Eine mögliche Erklärung wäre, dass der Rote Zwerg erst später von den beiden anderen Sternen eingefangen wurde. Das halten die Forscher allerdings für extrem unwahrscheinlich. Auch die Theorie, dass er Material von einem seiner Begleiter aufgenommen hat, überzeugt sie nicht.

Co-Autor Patrick Dufour bringt das Rätsel auf den Punkt: "Dieses System dürfte gar nicht existieren." Damit ist nicht gemeint, dass es gegen Naturgesetze verstößt – den Astronomen fehlt schlicht eine plausible Erklärung für seine Entstehung.

Weitere Beobachtungen sollen helfen, das Geheimnis zu lösen. Zugleich zeigt das System, was eines Tages auch unserer Sonne bevorsteht: Wenn sie ihren Brennstoff verbraucht hat, wird sie ebenfalls als Weißer Zwerg zurückbleiben.