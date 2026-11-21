Die Luxuswelt verliert eine ihrer prägenden Persönlichkeiten: Paolo Bulgari ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Jahrzehntelang führte er das berühmte römische Schmuckhaus und machte die Marke weltweit bekannt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Enkel des Firmengründers Sotirio Bulgari galt als einer der bedeutendsten Schmuckexperten seiner Zeit. Seine Familie würdigte ihn als "größten Juwelier unserer Zeit" und als Botschafter Italiens in der Welt.

Vom Jurastudenten zum Schmuck-Experten

Geboren wurde Paolo Bulgari 1937 in Rom. Sein Großvater Sotirio hatte dort 1884 ein Geschäft eröffnet, aus dem später eines der bekanntesten Luxus-Schmuckhäuser der Welt wurde.

Paolo studierte zunächst Jura, ehe er 1960 gemeinsam mit seinem Vater Giorgio in das Familienunternehmen einstieg. Er spezialisierte sich auf Edelsteine und entwickelte sich zu einem international anerkannten Experten. Besonders angetan hatte es ihm der Smaragd.

Er machte Bulgari zur Weltmarke

1984 übernahm Paolo Bulgari den Vorsitz der Unternehmensgruppe. © Getty Images

1984 übernahm Paolo Bulgari den Vorsitz der Unternehmensgruppe. Gemeinsam mit seinem Bruder Nicola und seinem Neffen Francesco Trapani trieb er die internationale Expansion voran.

2011 verkaufte die Familie die Kontrolle über das Unternehmen an den französischen Luxuskonzern LVMH. Bulgari bezeichnete diesen Schritt später als schmerzhaft. Ausschlaggebend seien auch die Verantwortung für rund 4.000 Beschäftigte und ein schwieriger Generationswechsel gewesen.

Weltstars gingen in seiner Boutique ein und aus

Trotz seiner prominenten Position stand Bulgari gerne selbst hinter dem Verkaufstresen in der berühmten Boutique an der Via Condotti in Rom. Dort empfing das Schmuckhaus zahlreiche Weltstars – darunter Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Sophia Loren und später Angelina Jolie.

Angelina Jolie zählt zu den prominenten Stars, die regelmäßig Schmuck von Bulgari trugen. © Getty Images

Zendaya wirbt als Markenbotschafterin für das italienische Luxus-Schmuckhaus Bulgari. © NurPhoto via Getty Images

Paolo Bulgari war zweimal verheiratet und hatte sechs Kinder. 2019 gründete er gemeinsam mit seiner Frau die Fondazione Paolo Bulgari, die vor allem junge Menschen in benachteiligten Vierteln Roms unterstützt.

Bis zuletzt blieb er kreativ. "Ich habe immer noch einen Riesenspaß", sagte er einmal über seine Arbeit. Die Trauerfeier findet am Montag, 23. November, um 11 Uhr in der Basilika Santa Croce in Gerusalemme in Rom statt.