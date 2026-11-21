Kurz nach seiner Verkündung als neuer James Bond zeigte sich Robert Pattinson (40) bei einem Event in London erstmals wieder öffentlich – und reagierte überraschend bescheiden auf den Applaus.

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Am Freitag besuchte Robert Pattinson (40) in London ein Q&A sowie ein Special Screening des Filmepos "Die Odyssee". Es war sein erster öffentlicher Auftritt, nachdem Amazon MGM den britischen Schauspieler am Montag in einem 26 Sekunden langen Teaser als neuen James Bond vorgestellt hatte. Als ihm der Moderator während der Fragerunde zur 007-Rolle gratulierte und das Publikum direkt applaudierte, lächelte Pattinson die Aufmerksamkeit galant weg und sagte schlicht: "Danke." Ansonsten äußerte er sich nicht weiter zu seinem neuen Agentenjob, da bei dem Event der Film "Die Odyssee" im Mittelpunkt stand.

Samantha Morton, Robert pattinson und Tom Holland © Getty Images for Universal Pictures

Seitenhieb von Christopher Nolan

Während sich der 40-Jährige vor Ort zurückhielt, hatte Regisseur Christopher Nolan (56) bereits am Dienstag bei einem "Odyssee"-Event eine Steilvorlage genutzt. In dem Streifen spielt Pattinson den kampfscheuen Antinous, einen Gegenspieler von Odysseus (Matt Damon, 56), der sich aus einer aufwendig choreografierten Kampfsequenz mit Damon und Tom Holland (30) heraushält. "Wir haben Robert einfach locker in die Ecke gesetzt, wo er alles angesehen und sich auf diese großartige Art geweigert hat, sich einzumischen", erzählte Nolan und schob mit Blick auf dessen neue Paraderolle hinterher: "Robert Pattinson ist der feigste James Bond, den ihr je gesehen habt." Gemeint war damit allerdings ausdrücklich seine wenig heldenhafte "Odyssee"-Figur – Nolan und Pattinson arbeiten bereits länger zusammen, unter anderem bei "Tenet".

Christopher Nolan © Getty Images for Universal Pictures

Robert Pattinson ist der neue James Bond © Instagram/007

Nachfolge von Daniel Craig als großer Wunsch

Mit der 007-Besetzung tritt der frühere "Twilight"-Star die Nachfolge von Daniel Craig (58) an, der James Bond 2021 in "No Time to Die" zum letzten Mal verkörpert hatte. Für Pattinson selbst erfüllt sich damit ein großer Wunsch: In einer Pressemitteilung nannte er seine neue Rolle "eine der legendärsten Figuren des Kinos" und erklärte, damit betraut zu werden, sei "die Ehre seines Lebens".