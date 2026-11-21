Die Weihnachtskomödie "Kevin – Allein zu Haus" soll eine neue Fortsetzung erhalten – und diesmal könnte auch Original-Star Macaulay Culkin als Kevin McCallister mit an Bord sein.

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Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, arbeitet Disney an einem weiteren Teil der beliebten Weihnachtskomödie "Kevin – Allein zu Haus" – inklusive einer möglichen Rückkehr von Hauptdarsteller Macaulay Culkin (46) in seiner Paraderolle als Kevin McCallister. Aktuell befindet sich das Vorhaben allerdings noch in einer frühen Entwicklungsphase. Details zur Handlung, zur weiteren Besetzung, zu einem Regisseur oder einem möglichen Kinostart sind bislang nicht bekannt; Disney selbst wollte sich zunächst nicht dazu äußern.

Drehbuch-Arbeit mit Seth Rogen

Gemeinsam mit den beiden Filmemachern Seth Rogen (44) und Evan Goldberg (44) soll Macaulay Culkin die Geschichte für die Fortsetzung entwickeln. Rogen und Goldberg sollen das Drehbuch zusammen mit dem 46-Jährigen erarbeiten und das Projekt über ihre Produktionsfirma Point Grey Pictures auch produzieren.

Macaulay Culkin © Los Angeles Times via Getty Images

Rollentausch als mögliche Film-Idee

Dass Culkin grundsätzlich offen für ein Comeback ist, zeigte er bereits im vergangenen Jahr bei einer Veranstaltung, als er eine eigene Idee für eine Fortsetzung vorstellte. Darin wäre Kevin selbst Vater und würde sich nach einer Scheidung oder dem Tod seiner Partnerin allein um seinen Sohn kümmern. Da er zu viel arbeitet und dem Kind zu wenig Aufmerksamkeit schenkt, sperrt der Sohn ihn schließlich aus dem eigenen Haus aus und hält ihn mit selbst gebauten Fallen auf Abstand – ein Rollentausch, bei dem das Haus als Sinnbild für die schwierige Beziehung der beiden dienen sollte. Ob dieses Konzept tatsächlich als Grundlage für den geplanten Disney-Film dient, ist jedoch noch nicht bestätigt.

Kultstatus seit den Neunzigerjahren

Der erste Teil "Kevin – Allein zu Haus" erschien 1990 und machte den damals achtjährigen Macaulay Culkin über Nacht zum weltberühmten Kinderstar. Nach der erfolgreichen Fortsetzung "Kevin – Allein in New York" im Jahr 1992 wurde die Reihe ohne ihn fortgesetzt, zuletzt 2021 mit "Nicht schon wieder allein zu Haus" auf Disney+.

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In den vergangenen Jahren kehrte Culkin zumindest für Werbespots wieder in seine Kultrolle zurück, zudem griff zuletzt eine Weihnachtskampagne von McDonald's den Klassiker auf.