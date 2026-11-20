Kelly Osbourne sorgte bei einem Auftritt in London für großes Staunen. Statt mit ihrem gewohnten Kurzhaarschnitt zeigte sich die Tochter von Ozzy Osbourne mit einer völlig neuen Frisur.

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Bei den "Rolling Stone Awards" im Londoner Stadtteil Camden zog Kelly Osbourne am Donnerstag alle Blicke auf sich. Bisher kannte man die 42-Jährige vor allem mit kurzen, platinblonden Haaren, doch auf dem roten Teppich tauchte sie mit einer langen, dunkelroten Mähne auf. Auf den ersten Blick war sie kaum wiederzuerkennen, weshalb US-Medien sie sofort mit der Disney-Figur Arielle, der Meerjungfrau, verglichen.

Dazu kombinierte Kelly Osbourne eine eng anliegende, schimmernde blaue Robe der australischen Designerin Rebecca Vallance mit tiefem Ausschnitt, dunkles Make-up sowie Statement-Ketten in Silber und Gold. Bei ihrer Ankunft trug sie zudem einen flauschigen, weißen Fellmantel über dem Kleid.

Kelly Osbourne © WireImage

Rückblick auf schwere Trauerzeit

Der Auftritt zeigt eine deutliche optische Veränderung nach einer belastenden Phase. Nach dem Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne im Juli 2025 hatte Kelly Osbourne nach eigenen Angaben in ihrer Trauer sehr viel Gewicht verloren. Über ihren Auftritt bei den Grammys im Februar 2026 sagte sie im September gegenüber der "Daily Mail": "Ich sah aus wie der verdammte Gruft-Wächterin."

Damals hätten ihre Stylisten kaum Kleidung gefunden, in der sie nicht noch dünner wirkte, und sie trug oft Perücken, um ihre eingefallenen Wangen zu kaschieren.

Kelly Osbourne © Grant Buchanan/Dave Benett/Getty Images

Veränderungen im Privatleben

Inzwischen geht es der 42-Jährigen besser: Sie hat nach eigenen Angaben wieder rund 14 Kilogramm zugenommen und achtet auf ihren Körper. Auch privat gab es bei Kelly Osbourne Veränderungen, da die Beziehung zu Musiker Sid Wilson, dem Vater ihres kleinen Sohnes, zerbrochen ist. Wilson hatte ihr im Juli 2025 beim letzten Konzert von Black Sabbath einen Antrag gemacht.