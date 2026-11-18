Das war ja klar: Kaum wurde Robert Pattinson als 007 bestätigt, sind soziale Medien voll mit witzigen Memes.

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Dass Robert Pattinson als "James Bond" auf Daniel Craig folgt, hat jetzt wohl wirkliche jeder mitbekommen. Ob er die richtige Wahl ist, erhitzt die Gemüter in Diskussionsforen. Die einen finden es genial, andere stoßen sich daran, dass traditionell kein großer Star in die Rolle des 007 schlüpfen darf. Dass Rob jetzt nach "Harry Potter", "Twilight" und "Batman" jetzt die nächste Kultreihe dreht gibt - ob man es nun toll findet oder nicht - jedenfalls jede Menge Stoff für witzige Memes.

Robert klaut deinen Job

Das Lieblingsthema der Memes sind die vielen heißbegehrten Jobs, die Robert Pattinson an Land gezogen hat. Aber auch sonst gibt es kaum etwas, das man im Internet nicht findet.

Robert Pattinson wird Bond: Die besten Memes

Lachen erbeten: Auf Instagram und Co. wird jeder erdenkliche Witz über Roberts neue Rolle gemacht. Vieles enthält ein Körnchen Wahrheit.

Das Alter

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Robert wird Pedro Pascal

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Robert for President

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Nicht die KI klaut deinen Job ...

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Er kriegt jeden Job, den er will

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Von Batman zu Bond

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Robert am "Tatort"

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Robert als Merz

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Robert Pattinson ist schuld

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Er übernimmt auch dein Horoskop

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Übrigens: Auch Robert Pattinsons Kollegen stimmen in den Spaß mit ein. So witzelte Ralph Fiennes der in "Harry Potter" als Lord Voldemort zum Mörder von Robs Figur Cedric Diggory wurde: "Vielleicht bieten sie die Rolle ja Robert Pattinson an?"