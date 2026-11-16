Der neue 007 ist gefunden: Der Schauspieler zeigt sich in einem ersten Statement zutiefst dankbar.

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Jahrelang wurde gerätselt, wer auf Daniel Craig folgt. Jetzt ist es raus: Robert Pattinson ist der neue James Bond! Das bestätigte der Schauspieler laut dem Branchenmagazin Variety in einem kurzen Statement.

"Die größte Ehre meines Lebens"

"James Bond ist eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte", zeigte Robert Pattinson sich überglücklich, "Mit der Rolle des 007 betraut zu werden, ist die größte Ehre meines Lebens. Ich bin Denis, Amy, David, Tanya und allen bei Amazon MGM Studios zutiefst dankbar für ihr Vertrauen in mich."

Ein Traum wird wahr

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Robert Pattinson war einer von vielen großen Stars, die am Casting für die Kultrolle teilnahmen. Zuletzt wurde auch "Euphoria"-Star Jacob Elordi als heißer Kandidat gehandelt. Für Robert Pattinson erfüllt sich ein Traum, von dem er nicht dachte, dass er wahr wird: "Zu sagen, dass mit dieser Rolle ein Traum wahr wird, wäre noch untertrieben. Ich könnte mich nicht mehr auf diese Zusammenarbeit und die bevorstehende Arbeit mit diesem fantastischen Team freuen.“

Regisseur Denis Villeneuve, der zuletzt mit "Dune: Part Two" für Aufsehen gesorgt hat, ist von seinem neuen Hauptdarsteller begeistert: "Ich freue mich riesig, Robert Pattinson als unseren neuen James Bond willkommen zu heißen. Er besitzt die zeitlose Seele des 007 und bringt zugleich eine völlig neue Energie mit. Ich kann es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen." Gleichzeitig dankte er aber auch allen anderen Schauspielern, die zum Casting gekommen sind: "Zunächst möchte ich den außergewöhnlichen Schauspielern, die uns auf diesem Weg begleitet haben, meinen tief empfundenen Dank aussprechen. Wir waren von großartigen Talenten umgeben, doch es kann nur einen 007 geben."

Batman wird Bond

Bevor es mit den Dreharbeiten als "James Bond" losgeht, ist Robert Pattinson noch ziemlich beschäftigt. Gerade dreht er "The Batman Part II". Die Produktion musste wegen einer familiären Angelegenheit, um die Regisseur Matt Reeves sich kümmern musste, pausieren, hieß es im Oktober. Ob die Verzögerung der "Batman"-Dreharbeiten sich auf den Start von 007 auswirkt, ist nicht bekannt.