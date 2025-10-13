Alles zu oe24VIP
400-MILLIONEN-WAHNSINN um Lamine Yamal (18)
400-MILLIONEN-WAHNSINN um Lamine Yamal (18)

13.10.25, 15:37
Al-Hilal will Barça-Juwel mit Mega-Angebot locken – Klub sagt NEIN, aber er? 

Das ist ein Transferhammer, wie ihn der Fußball noch nie gesehen hat! Wie die gut informierte italienische Gazzetta dello Sport berichtet, bereitet Al-Hilal, der saudi-arabische Spitzenklub von Simone Inzaghi, ein irres Angebot über 400 Millionen Euro für Lamine Yamal (18) vor!  Das Ziel: Den spanischen Mega-Star aus Barcelona mit einem unmoralischen Angebot in die Saudi Pro League zu locken.

Yamal hat bis 2031 Vertrag in Barcelona

Der FC Barcelona reagierte sofort: „Yamal ist nicht verkäuflich“, heißt es unmissverständlich aus Katalonien. Yamal, der im Sommer 2024 Spanien sensationell zum EM-Titel geführt hatte, ist mit einem Vertrag bis 2031 langfristig gebunden. Sein Gehalt: rund 10 Mio. Euro pro Jahr, dazu ein 25-Mio.-Bonus über sechs Jahre verteilt. Doch: Nur Saudi-Klubs könnten diese Zahlen nochmal sprengen – und genau das plant Al-Hilal jetzt. Die Frage die sich nun alle stellen: Wie lange kann Yamal "Nein" zum Angebot aus der Wüste sagen.

