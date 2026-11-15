YouTube-Show
Nach Vergewaltigungs-Urteil: Russell Brands Frau bricht ihr Schweigen
In der gemeinsamen YouTube-Show "Sunday Service" sprach die 39-Jährige darüber, wie es ihr nach dem Schuldspruch gegen ihren Mann geht. Russell Brand war am Freitag als Vergewaltiger zu einer Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Laura Brand hält dennoch weiterhin zu ihm.
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Sendung online fortgeführt
In der Aufzeichnung ist zunächst nur Laura Brand in einem bunten Pullover zu sehen, wie sie aus der Bibel liest. Sie kündigte an, die gemeinsame Arbeit fortzuführen. Nach einem schwarzen Bildschirm taucht plötzlich Russell Brand auf und singt in die Kamera. Dieser Teil der Sendung wurde offenbar vor der Verhaftung des Comedians aufgezeichnet.
Tirade über gesellschaftliche Werte
In einer minutenlangen Tirade sprach der 51-Jährige über moralische Werte. So sagt er etwa: "Dies ist eine Kultur mit einer flexiblen und formbaren Moral, weil sie diese als Kontrollnetz braucht, nicht, weil sie ein Balsam zur Selbstvergebung und Heilung ist." Der britische Comedian war im Leoparden-Look bei Kerzenschein zu sehen.
Anwesen an Ehefrau übertragen
Ehefrau Laura äußerte sich zu der Haftstrafe und erklärte, man vertraue Gott und seinem Plan, auch wenn es schmerzhaft sei. Es werde einige Zeit dauern, sich daran zu gewöhnen, den Begleiter nicht mehr bei sich zu haben.
Einem Bericht der "Daily Mail" zufolge soll Russell Brand ihr nur einen Monat vor seinem Prozess sein etwa sechs Millionen Euro teures Landhaus im Südosten Englands übertragen haben. Damit solle verhindert werden, dass sein Eigentum beschlagnahmt und verkauft wird, um Frauen zu entschädigen, die sich noch als Opfer melden könnten.
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