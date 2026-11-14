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Über 3.000 Diamanten

Miss Universe bekommt neue Luxus-Krone

Stars Redaktion
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Mit Diamanten besetzte Miss Universe Krone auf dunkelblauem Hintergrund.
© Instagram/ missuniverse
Miss Universe bekommt eine glamouröse neue Krone.
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Beim großen Finale des Wettbewerbs in wenigen Tagen auf der Karibikinsel Puerto Rico soll die Schönheitskönigin mit einem Schmuckstück aus 18-karätigem Weißgold gekrönt werden, das mit 3.150 Diamanten verziert ist, wie die Organisation mitteilte. Jeder einzelne Lichtblitz erzähle eine Geschichte von Träumen, Stärke und Vermächtnis, so die Organisation. "Denn der wahre Glanz einer Krone liegt in den Frauen, die sie tragen."

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Am 24. November wird die Nachfolgerin der Mexikanerin Fátima Bosch in San Juan, der Hauptstadt Puerto Ricos, unter rund 120 Teilnehmerinnen ausgewählt. Die neue Krone wurde anlässlich des 75. Jubiläums des Wettbewerbs vom venezolanischen Schmuckdesigner George Wittels entworfen. Sie trägt den Namen "Der Glanz eines ewigen Erbes" und besteht aus Diamanten im Brillantschliff, die für maximales Funkeln sorgen. Die drei prominentesten Diamanten der Krone symbolisieren demnach die Vergangenheit, die Gegenwart und - ganz im Mittelpunkt - die Zukunft von Miss Universe.

Offener Machtkampf zwischen Eigentümer

Der Wettbewerb wird seit 1952 ausgetragen und war zuletzt von Skandalen geprägt. Zwischen den beiden Miteigentümern, einer thailändischen Unternehmerin und einem mexikanischen Geschäftsmann, herrscht ein offener Machtkampf. Die Organisation gehört beiden zu gleichen Teilen. Unabhängig davon wird zudem gegen beide in ihren jeweiligen Ländern aus verschiedenen Gründen ermittelt. Gegen den Mexikaner, der vermutlich ins Ausland geflohen ist, liegen etwa in Mexiko Haftbefehle wegen Geldwäsche, organisierter Kriminalität, Benzinschmuggels und Waffenhandels vor. Die Vorwürfe stehen nicht im Zusammenhang mit dem Wettbewerb.

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