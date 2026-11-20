In der ORF-Frühstückssendung "Guten Morgen Österreich" überraschte Modeexpertin Martina Reuter am Donnerstag mit einem sehr persönlichen Thema abseits modischer Stylingtipps. Im Gespräch mit Moderatorin Eva Pölzl sprach die quirlige Society-Lady offen über ihr Beziehungsleben und verriet ihre ganz eigene Definition von Partnerschaften.

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Normalerweise erklärt Styling-Expertin Martina Reuter der Nation vor dem ersten Kaffee, welche Farben jetzt im Trend liegen und wie man Schal und Tasche perfekt kombiniert. Doch diesmal ging es im ORF-Frühfernsehen um ein ganz anderes Kaliber von Stoff: die Haltbarkeit moderner Liebesbeziehungen.

Mit einer Frage an Moderatorin Eva Pölzl stach Reuter mitten ins Wespennest: "Ab wann ist es eigentlich eine Langzeitbeziehung?" Während Pölzl – pragmatisch wie eh und je – meinte, dafür brauche es bitteschön schon etliche Jahre gemeinsamen Beziehungs-Marathons, konterte Reuter trocken mit ihrer ganz eigenen Lebensrealität: "Richtige Langzeit ist ab sechs Monaten."

Trennungsmuster nach dem Liebes-Debüt am Opernball

Hintergrund für die amüsante Debatte vor laufenden Kameras dürfte Reuters jüngste Beziehungsgeschichte sein. Erst im September ist ihre Partnerschaft mit Fitnesstrainer Vladi Pavlic in die Brüche gegangen. Zuvor hatten sich die beiden im Februar auf dem roten Teppich des Wiener Opernballs noch als glückliches Paar im Blitzlichtgewitter der Fotografen präsentiert. Laut Reuters Schilderungen scheinen auch frühere Romanzen einem ähnlichen zeitlichen Ablauf gefolgt zu sein. Als Pölzl daraufhin neugierig nachhakte, ob Reuter bei der ersten handfesten Krise nach einem halben Jahr selbst das Weite suche, antwortete die Stylingexpertin mit gewohntem Schmäh: "Ich nicht, aber die anderen gehen immer. Es liegt ja nicht an mir."

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Trost im Kleiderschrank: Shopping gegen Liebeskummer

Tatsächlich entsprach dieser humorvolle Satz den Tatsachen ihres letzten Beziehungs-Aus. Als Reuter die Trennung von Pavlic im September publik machte, bestätigte sie offen, dass die Initiative zum Schlussstrich von ihrem Partner ausgegangen war. Trotz des emotionalen Rückschlags hat die TV-Persönlichkeit ihr bewährtes Rezept gefunden, um Phasen des Herzschmerzes zu überstehen: Läuft es in Liebesdingen nicht nach Wunsch, lenkt sie sich am liebsten mit ausgiebigen Shopping-Touren ab und kehrt damit genau zu jenem Metier zurück, das sie seit Jahren mit Leidenschaft im Fernsehen vertritt.