Wende
Oliver Pocher: Friedens-Angebot an Amiras neuen Partner
Gleich zu Beginn der knapp dreistündigen Podcast-Show sprach Oliver Pocher über eine ganz besondere Familienfeier, die kürzlich stattfand. Am 11. November feierte sein älterer gemeinsamer Sohn mit Amira Aly Geburtstag. Die Feier stieg im sportlichen Rahmen mit Freunden und Verwandten bei einer Fußballparty in der Kölner Strassenkicker Base von Ex-Nationalspieler Lukas Podolski.
Für großes Aufsehen sorgte dabei das Zusammentreffen mit Moderator Christian Düren, der mit Amira im Oktober erstmals Eltern einer gemeinsamen Tochter geworden war. Pocher schilderte die Situation im strömenden Regen: "Amira hat dann eine Fußballtorte gebacken, was sie dann immer macht. Und die Kleine wurde dann abgeliefert von Christian. Dann habe ich gesagt: 'Komm doch rein!' Weil es hat draußen in Strömen geregnet. Und dann mit einem kleinen Kind."
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Ausgestreckte Hand für das Wohl der Kinder
Auf der Bühne scherzte der Komiker zunächst gewohnt bissig über den Familienzuwachs seiner Verflossenen und meinte: "Ich liebe das Kind wie eines von meinen eigenen." Doch kurz darauf schlug der Entertainer ungewohnt nachdenkliche und reife Töne an, die das Publikum aufhorchen ließen. Mit klaren Worten formulierte er ein unmissverständliches Friedensangebot an seinen einstigen Rivalen: "Meine Hand ist ausgestreckt. Es ist in Ordnung. Die haben jetzt ein Geschwisterchen. Das werden sie ihr Leben lang haben und da haben sie mit zu tun. Und das ist jetzt ein Teil der Familie. Alles gut."
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Verantwortung über verletzten Stolz stellen
Dass der Weg dorthin nicht einfach war, gab Pocher offen zu, betonte jedoch die übergeordnete Verantwortung als Vater: "Das Kind kann nichts dafür. Da muss man teilweise auch über seinen Gefühlen stehen. Vielleicht braucht der ein oder andere noch ein bisschen länger. Von meiner Seite müssen wir jetzt vor den Kindern ganz normal weitermachen und gut ist." Mit dieser Haltung zeigt der Comedian, dass er das Wohl des neugeborenen Geschwisterchens und seiner Söhne über verletzte Eitelkeiten stellt. Der gemeinsame Podcast mit Pietro Lombardi ist in der Pocher-App abrufbar und belegt, dass selbst im turbulentesten Rosenkrieg ein Neuanfang möglich ist.
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