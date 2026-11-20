Dompfarrer Toni Faber führte geladene Gäste des Bankhaus Spängler durch den Stephansdom. Anlass für den Blick hinter die Kulissen des Wiener Wahrzeichens war ein rundes Standort-Jubiläum.

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Kürzlich erhielten geladene Gäste des Bankhaus Spängler einen besonderen Einblick in das Wiener Wahrzeichen: Dompfarrer Toni Faber führte sie durch den Stephansdom. Anlass der Veranstaltung "Geheimnisse des Stephansdoms" war das 30-jährige Bestehen der Spängler-Niederlassung in Wien, die direkt neben der Kathedrale am Stephansplatz liegt.

Zum kulinarischen Ausklang lud die Privatbank im Anschluss in ihre Räumlichkeiten im Churhaus ein. Das Gebäude ist eng mit dem Stephansdom verbunden, da sich dort bereits im Mittelalter die Wiener Dombauhütte befand. Heute sind im Churhaus unter anderem Räume der Dompfarre sowie Wohnungen für den Dompfarrer und die Kuraten untergebracht.

Toni Faber © Bankhaus Spängler

Standortgeschichte seit dem Jahr 1996

Die Niederlassung in Wien wurde 1996 eröffnet und war nach Kitzbühel der zweite Standort des Bankhaus Spängler außerhalb Salzburgs. Seither liegt der Schwerpunkt dort auf anspruchsvoller Anlageberatung und Vermögensverwaltung für vermögende Privatpersonen sowie institutionelle Kunden.

Leitung und aktuelles Kundenvolumen

Aktuell betreuen 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Wiener Standort ein Kundenvolumen von mehr als 1,9 Milliarden Euro. Geleitet wird die Niederlassung am Stephansplatz seit dem Jahr 2020 gemeinsam von Raphael Hartl und Jakob Matuschka-Gablenz.