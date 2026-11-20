Ein Psychiater hält Thomas Markle trotz Demenz für verhandlungsfähig. Gegen den Vater von Meghan Markle wird wegen Kinderpornografie ermittelt, er sitzt nach dem Entfernen seiner Fußfessel in Haft.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach seiner Festnahme am 6. November kam Thomas Markle zunächst gegen Kaution frei, sitzt inzwischen aber in Untersuchungshaft. Die nächste Anhörung soll am 1. Dezember in Florida stattfinden, falls eine Grand Jury ihn nicht vorher anklagt und das Verfahren nach Kalifornien verlegt wird.

Weil bei dem 82-Jährigen in diesem Jahr Demenz diagnostiziert wurde, war zunächst offen, ob er sich vor Gericht verantworten kann. Ein unabhängiger Psychiater untersuchte Markle und kam zu dem Ergebnis, dass er die Vorwürfe und mögliche Folgen ausreichend verstehen kann. Richterin Lindsay Griffin akzeptierte das Gutachten am Donnerstag als Beweismittel. Markles Anwältin Mary Claire Wolf erhob zunächst keinen Widerspruch, kündigte aber an, das Gutachten anzufechten, sollte das Verfahren nach Kalifornien verlegt werden.

Thomas Markle Sr, Mugshot © Pinellas County Sheriff’s Office

Durchsuchung und entfernte Fußfessel

Der Vater der Herzogin von Sussex war am 6. November in einer Seniorenresidenz in Lakeland in Florida festgenommen worden. Zuvor hatten FBI-Ermittler zwei auf seinen Namen registrierte Lagerräume in Kalifornien durchsucht und dort laut Berichten Aufnahmen von sexuellem Kindesmissbrauch gefunden. Laut Strafanzeige soll Markle außerdem auf zwei Bildern gemeinsam mit einem minderjährigen Mädchen zu sehen sein. Zunächst durfte der 82-Jährige gegen Kaution in seine Seniorenresidenz zurückkehren, wurde aber wenige Tage später erneut festgenommen, weil er mitten in der Nacht seine elektronische Fußfessel entfernt hatte. Seitdem sitzt er in Haft.

Auftritt vor Gericht

Zum Gerichtstermin am Donnerstag erschien Thomas Markle im Rollstuhl. Seine Tochter Samantha Markle und deren Partner Mark Phillips waren ebenfalls vor Ort, lächelten ihm beim Betreten des Saals zu und winkten. Auf die Frage, wie es ihrem Vater gehe, sagte Samantha anschließend: "Ihm geht es großartig, danke." Meghan Markle, die seit Jahren ein angespanntes Verhältnis zu ihrem Vater hat, sollen die Vorwürfe schwer getroffen haben.

Prince Harry and Meghan © APA/AFP/ANGELA WEISS

Thomas Markle bestreitet die Vorwürfe, was seine Anwältin auch vor Gericht bekräftigte. Bis zur nächsten Anhörung am 1. Dezember bleibt offen, ob das Verfahren in Florida weiterläuft oder nach Kalifornien verlegt wird.