Nach den turbulenten Monaten rund um ihren Auszug aus dem royalen Anwesen und dem tiefen Fall ihres Ex-Mannes Andrew Mountbatten-Windsor blickt Sarah Ferguson wieder nach vorn. Wie ein Insider nun enthüllte, hat die Herzogin von York genug vom Alleinsein und sucht nach einem wohlhabenden Partner.

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Die vergangenen Jahre verlangten Sarah Ferguson einiges ab. Der folgenschwere Skandal um die Verbindungen ihres früheren Ehemannes zu Jeffrey Epstein überschattete das Leben der Familie, führte zum Verlust ihrer königlichen Residenz und zwang die Herzogin zu einem Neuanfang in einem gemieteten Haus in den Home Counties nahe London. Nun soll Ferguson jedoch bereit für ein neues Kapitel sein.

Laut einem Bericht des Magazins Heat World hält sie intensiv Ausschau nach einer neuen Beziehung. Eine Quelle aus ihrem Umfeld beschrieb den Gemütszustand der Adligen: "Sarah war noch nie so lange ohne einen Mann in ihrem Leben, und sie hat Freunden erzählt, dass sie das fertigmacht." Sie sehne sich nach dem Glamour vergangener Tage, nach Einladungen zu internationalen Partys und geselligen Runden im Kreis wohlhabender Freunde.

Kuriose Kriterien: Jung, attraktiv und spendabel

Bei der Wahl ihres künftigen Lebensgefährten zeigt die Herzogin von York erstaunlich konkrete Vorstellungen, die in ihrem Bekanntenkreis durchaus für Kopfschütteln sorgen. Ein Informant verriet pikante Details über ihren Anforderungskatalog: "Sie sagt, dass sie einen heißen jüngeren Mann will, was ja schön und gut ist, aber sie verlangt außerdem, dass er jede Menge Geld hat, das er für sie ausgeben kann." Freunde hätten ihr zwar geraten, bei ihren Wünschen realistischer zu bleiben und vor allem von Dating-Apps die Finger zu lassen, doch Ferguson soll sogar erwägen, heimlich unter einem Decknamen ein Online-Profil anzulegen.

Prinz Andrew und Sarah Ferguson. © Getty Images

Umfangreiche Dating-Historie zwischen Royals und Hollywood

Männer spielten im Leben von Sarah Ferguson stets eine prägende Rolle. Nach ihrer Ehe mit Andrew, den sie 1986 heiratete und von dem sie sich 1992 trennte, pflegen die Eltern von Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie bis heute ein freundschaftliches Verhältnis. Vor ihrer königlichen Hochzeit war sie drei Jahre lang mit dem irischen Unternehmer Paddy McNally liiert, der im vergangenen Juli verstarb. Später machten Liaisons mit Steve Wyatt und John Bryan Schlagzeilen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 21 Kate und William im Mumbai vor der großen Gala des "Earthshot"-Preises. © Samir Husssein/WireImage Kate und William auf Indien-Reise. In Mumbai wurden sie mit regionalen Köstlichkeiten begrüßt; William schaut etwas leer, Kate fragt gleich genauer nach. © Getty Images Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images

Buchautor Andrew Lownie behauptete in seinem Werk über das Haus York sogar, Ferguson habe nach der Scheidung weltbekannte Persönlichkeiten wie John F. Kennedy Jr., Kevin Costner und Golfprofi Tiger Woods daten wollen. Gerüchte über eine angebliche Affäre mit Musikproduzent Sean Combs hatte sie hingegen stets entschieden zurückgewiesen. Nun hofft sie auf einen Neubeginn an der Seite eines solventen Gentlemans.