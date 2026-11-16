Mette-Marit schwer belastet: Bei Epstein übernachtet

Ein neues Buch über das norwegische Königshaus sorgt für heftige Diskussionen: Kronprinzessin Mette-Marit soll im Jahr 2013 vier Tage lang im Anwesen des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein in Palm Beach übernachtet haben.

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Neue Enthüllungen rund um das norwegische Königshaus sorgen derzeit für großes Aufsehen. Laut Berichten von "bunte.de" beschreibt ein aktuelles Buch brisante Details über das Verhältnis zwischen Kronprinzessin Mette-Marit und dem US-Milliardär Jeffrey Epstein.

Kontakt zu Epstein

Demnach pflegte die Kronprinzessin zwischen 2011 und 2014 umfangreichen Kontakt zu dem damals bereits wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilten Straftäter. Im Jahr 2013 soll sie sogar vier Tage in dessen Haus in Palm Beach verbracht haben, während ihre Leibwächter in einem nahegelegenen Hotel untergebracht waren.

Unsichere Situation am letzten Tag

Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll Mette-Marit am letzten Tag ihres Aufenthalts eine nicht näher definierte "unsichere Situation" erlebt und daraufhin ihren Ehemann Haakon kontaktiert haben. Das berichtet die "Bunte". Insider kritisierten gegenüber norwegischen Medien scharf, dass die Warnsignale schon viel früher hätten erkannt werden müssen und die Polizei den Gastgeber vorab nicht gründlich genug überprüft habe.

Jeffrey Epstein © HO / New York State Sex Offender Registry / AFP

Stellungnahme von Polizei und Kronprinzessin

Der zuständige Polizeisicherheitsdienst wies die Kritik zurück und erklärte, dass Leibwächter nicht darüber entscheiden könnten, mit wem sich die geschützten Personen privat treffen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 19 Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA

Mette-Marit selbst hatte bereits in einem Interview mit dem Sender NRK betont, dass sie Epstein lediglich als private Bekanntschaft angesehen und weder die Polizei noch den Palast ausführlich über diesen Kontakt informiert habe.