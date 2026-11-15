Nach Krebs-Drama: Kate geht auf ihre 1. Fernreise

Die britische Prinzessin Kate tritt kommende Woche laut "Daily Mail" ihre erste große Fernreise ins Ausland seit Bekanntwerden ihrer Krebsdiagnose an.

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Die britische Prinzessin Kate begleite ihren Mann, den britischen Thronfolger Prinz William, ab Montag nach Indien, bestätigte der Palast der Nachrichtenagentur PA. Der Besuch in Mumbai der beiden 44-Jährigen werde drei Tage dauern.

In Indien will das Prinzenpaar laut PA Bollywood-Stars treffen, die große Cricket-Leidenschaft des Landes feiern und die Verleihung des von William ins Leben gerufenen Earthshot-Umweltpreises am Dienstagabend besuchen.

William und Kate wieder zusammen unterwegs. © Getty Images

Anfang 2024 Krebs bekannt gegeben

Anfang 2024 hatte die Prinzessin eine Krebsdiagnose erhalten und sich anschließend einer Chemotherapie unterzogen. Inzwischen ist die Behandlung abgeschlossen. Um welche Art von Krebs es sich handelte, ist nicht bekannt. Sie soll am Unterleib operiert worden sein.

Ihr erster Auslandstrip nach der abgeschlossenen Therapie hatte Kate im Mai für zwei Tage nach Italien geführt. Damals hatte William gesagt, seine Frau werde sich nur langsam an offizielle Auslandsreisen herantasten, da diese sehr anstrengend seien. Deshalb müsse man darauf achten, "dass es ihr gut geht und sie sich ausruhen kann".