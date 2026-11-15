Herr Kriechmayr, holen Sie uns den Abfahrts-Weltcup?

Österreichs Speed-Star über seine vielleicht letzte Saison

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In knapp zwei Wochen startet Ski-Ass Vincent Kriechmayr (35) in seine 17. Weltcup-Saison. Den letzten Schliff für den Speed-Auftakt in Copper Mountain (Super-G am 28. November, 19.45 Uhr/ORF1 live) holt sich der Oberösterreicher zurzeit im US Speed Center in Colorado – und strotzt dabei voller Tatendrang.

Ein nicht unwesentlicher Grund für den neuen Motivationsschub ist das Training mit Kondi-Coach Peter Meliessnig, der nach zwei Jahren bei Red Bull (u. a. als Fitmacher von Lindsey Vonn und Marcel Hirscher) wieder mit Kriechmayr arbeitet. Zur Erinnerung: Im März hatte der Doppel-Weltmeister von 2021 die Rückkehr seines früheren Fitmachers zur Bedingung gemacht, was er jetzt allerdings relativiert: "Ich wollte dem ÖSV damit nicht drohen." Umso dankbarer ist er, dass er jetzt wieder mit Meliessnig trainieren darf: "Was ich an ihm schätze ist, dass er sich mit Trainingssteuerung auskennt. Er versucht jeden Tag, das Maximum aus mir rauszuholen, er zeigt mir die Grenzen auf. Ich brauch Einheiten, bei denen ich den inneren Schweinehund besiegen muss." oe24 hakte nach.

"Wenn ich nicht mehr gut genug bin, bleib ich daheim und mach den Haushalt"

oe24: Verraten Sie uns, wie so ein typisches Schweinehund-Training aussieht? VINCENT KRIECHMAYR: Das sind so knackige Zirkeleinheiten mit kurzen Pausen, wo ich durch muss und danach eine Zeit lang am Ergo sitze, damit ich das Laktat wieder runterbring. Das gehört dazu, damit das Skifahren dann wieder eine Freud ist im Vergleich zu diesem Training.

oe24: Sehen wir jetzt den besten Vincent Kriechmayr aller Zeiten? KRIECHMAYR: Konditionell hatte ich meinen Peak vor fünf, sechs Jahren. Mit der Regeneration funktioniert’s in meinem Alter nicht mehr ganz so gut. Aber ich bin auf einem ähnlich guten Niveau.

oe24: Das heißt, Sie spüren Ihr Alter schon hie und da? KRIECHMAYR: Ich fühl mich eigentlich sehr gut. Aber ich hatte auch sehr viel Glück, weil ich viele Stürze hatte, wobei ich immer mit Miniverletzungen davongekommen bin. Gleichzeitig hab ich im Sommer sehr viel trainiert, vor allem seit 2015, seit ich mit Peter trainiert hab. Körperlich könnte ich noch locker fünf Jahre fahren. Jetzt macht es mir irrsinnig viel Spaß, wenn ich am Start stehe: Die Anspannung, der Nervenkitzel, die Ängste im Kopf – das hat mich früher sicher ein bissl gehemmt. Mittlerweile ist es ein richtiger Ansporn, das taugt mir. Dazu die Emotionen im Ziel. Wenn ich dann noch gute Ergebnisse einfahr, ist es eine Bestätigung und eine Belohnung. Trotzdem werd ich‘s irgendwann einmal lassen. Denn das Ziel muss es sein, Rennen zu gewinnen und aufs Podium zu fahren. Sobald ich merke, dass ich dafür nicht mehr gut genug bin, bleib ich gleich einmal daheim und mach den Haushalt. Dann könnte meine Frau die Kohle heimbringen.

oe24: Anders gefragt: Wird das jetzt Ihre letzte Saison? KRIECHMAYR: Das hab ich mir schon vor einem Jahr gedacht. Ich war mir sicher, dass ich nicht mehr mit euch (Reportern über die kommende Saison, d. Red.) reden würde. Aber zurzeit macht es mir eine Riesenfreud. Wie gesagt: Das Ziel muss sein, konkurrenzfähig zu sein. Wenn ich merke, dass ich nicht mehr vorne mitfahren kann, werd ich bald einmal den Hut draufhauen.