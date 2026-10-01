Red-Bull-Hammer um Kitzbühel-Sieger Franzoni

Giovanni Franzoni wechselt zu Red Bull.

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Giovanni Franzoni hat im vergangenen Winter mit starken Auftritten für Aufsehen gesorgt. Der Italiener feierte unter anderem Siege in Wengen und Kitzbühel und entwickelte sich damit zu einem der stärksten Konkurrenten von Marco Odermatt. Nun sind die beiden zumindest abseits der Piste Markenkollegen.

"Geben dir Flügel"

Der 25-Jährige hat einen Vertrag mit Red Bull unterschrieben. Franzoni präsentierte die neue Partnerschaft auf Instagram und schrieb dazu: "Einige Helme geben dir Schutz, andere geben dir Flügel." Künftig wird er im Weltcup mit dem charakteristischen grau-blauen Red-Bull-Helm unterwegs sein.

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Damit reiht sich der Italiener in ein prominentes Ski-Team ein. Auch Marco Odermatt gehört zum Red-Bull-Kader. Ebenso unter Vertrag stehen Franjo von Allmen und Loïc Meillard. Mit Marcel Hirscher zählt zudem ein ehemaliger Gesamtweltcup-Sieger zum Portfolio der Marke.

© GEPA pictures/ Matic Klansek

Auch bei den Frauen setzt Red Bull auf bekannte Namen. Lindsey Vonn ist ebenso Teil des Teams wie die Deutsche Emma Aicher und die Neuseeländerin Alice Robinson.