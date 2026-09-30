Hirscher-Comeback: Wildcard dürfte bald fix sein

Marcel Hirscher steht offenbar unmittelbar vor seiner nächsten Rückkehr in den Ski-Weltcup. Der 37-jährige Ausnahmefahrer arbeitet derzeit im argentinischen Ushuaia an seiner Form – und könnte schon bald wieder zwischen den Torstangen im Weltcup stehen.

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Damit Hirscher überhaupt regelmäßig an den Start gehen darf, braucht er eine Wildcard der FIS. Genau diese Sondergenehmigung dürfte nun nur noch Formsache sein. Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, soll die Vergabe praktisch fix sein. Bei der FIS-Herbsttagung in Genf müssen demnach lediglich noch die organisatorischen Details geklärt werden.

Eine offizielle Bekanntgabe wird noch im Laufe dieser Woche erwartet. Für Hirscher wäre damit der Weg frei für ein weiteres Kapitel seiner außergewöhnlichen Karriere. Wie bereits bei seinem Comeback 2024 würde der Salzburger erneut für die Niederlande an den Start gehen.

Niederländer zeigen sich optimistisch

Auch beim niederländischen Skiverband herrscht Zuversicht. Sportdirektor Marcel Looze spricht nach Gesprächen mit dem neuen FIS-Präsidenten Alexander Ospelt sowie positiven Signalen aus dem Umfeld des Weltverbands von großem Optimismus. Hirscher soll demnach zunächst mithilfe von Wildcards regelmäßig Weltcuprennen bestreiten können.

Ganz neu ist das Szenario für den achtfachen Gesamtweltcup-Sieger allerdings nicht. Bereits 2024 wagte Hirscher, sieben Jahre nach seinem ursprünglichen Karriereende, ein Comeback. Von 20 möglichen Wildcard-Einsätzen nahm er damals allerdings nur drei wahr.

Teilnahme am Sölden-Auftakt noch offen

Kurz darauf folgte der nächste Rückschlag: Im Dezember 2024 riss sich Hirscher das Kreuzband und musste seine Saison vorzeitig beenden.

Nun steht der nächste Anlauf bevor. Ob der Ski-Star bereits beim traditionellen Weltcup-Auftakt in Sölden ins Geschehen eingreift, ist allerdings noch offen. Fest steht nur: Sollte die Wildcard wie erwartet kommen, könnte Hirscher schon bald wieder für Schlagzeilen im Ski-Weltcup sorgen.