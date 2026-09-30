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Neuer Anlauf

ÖSV-Präsidentin fordert Ski-Halle in Österreich

Frau im roten Jackett mit Schneeflockenohrringen sitzt bei einem Interview, Holzlamellen im Hintergrund.
© LAND SALZBURG FRANZ NEU
Die immer heißeren Sommer und der drastische Rückzug der heimischen Gletscher stellen den Skirennsport vor ein großes Problem.
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Trotz optimaler Bedingungen im Winter reicht das alpine Angebot im Sommer längst nicht mehr aus, um unseren Ski-Stars eine professionelle Vorbereitung zu garantieren. Um die extrem kostspieligen Übersee-Trainingslager in Südamerika – die das ÖSV-Verbandsbudget pro Saison in Chile und Argentinien mit  mehreren Millionen Euro belasten – zumindest teilweise einzudämmen und heimische Absicherungen zu schaffen, gewinnt die Idee einer eigenen Skihalle in Österreich massiv an Dynamik.

Stadlober: "Muss zum Thema werden"

Ski-Austria-Präsidentin Roswitha Stadlober erneute gegenüber dem ORF die Dringlichkeit: "Gletschertraining wie vor ein paar Jahren wird es in Zukunft nicht mehr geben. Darüber müssen wir nachdenken, um ganzjährig trainieren zu können. Das muss zum Thema werden, auch für die Bevölkerung."

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Halle ideal für Technik-Training

Bereits ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel forcierte die Idee von Indoor-Schneeflächen und Hallen-Bewerben im Sommer frühzeitig als strategische Notwendigkeit für den Spitzensport: "Um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben, ist eine Halle für das Techniktraining langfristig die nachhaltigere und kostengünstigere Lösung im Vergleich zu permanenten Übersee-Flügen."

Vorbild Oslo: Halle kostete 300 Mio. Euro

Auch seitens der Politik wird die Forderung zum großen Teil unterstützt. Fakt ist:  eine heimische Skihalle könnte vor allem das materialintensive Techniktraining, Reha-Schwünge nach Verletzungen sowie die Nachwuchsförderung auffangen. Einzig der Kostenpunkt könnte eine Problem werden: Eine mittelgroße Skihalle wie in Bottrop (GER) mit der längsten Indoor-Abfahrt kostet zwischen 50 und 100 Millionen Euro.

Eine Multifunktions-Halle wie SNO in Oslo, welches als modernste Ganzjahres-Wintersportzentrum Europas gilt, verschlang allein beim Bau 300 Millionen Euro.

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