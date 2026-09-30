Herzenswunsch für Julia (32) geht in Erfüllung

Für die schwerkranke Julia ist ein Fußballtraum wahr geworden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein großer Herzenswunsch ist für die schwerkranke Julia (32) in Erfüllung gegangen: Einmal im Leben wollte die deutlich von Krankheit gezeichnete junge Frau ein Länderspiel des Nationalteams live miterleben können. Einmal im Leben vorne mit dabei sein, das war für sie ein Traum der unerreichbar schien. Bis jetzt.

"Rollende Engel" ließen Wunsch wahr werden

Der Verein "Rollende Engel" kam zu Hilfe und ermöglichte gemeinsam mit dem ÖFB die Erfüllung des langjährigen Traums. Julia durfte einen besonderen Fußballabend erleben – mit drei Toren und unvergesslicher Stimmung im Ernst-Happel Stadion. Da waren die schweren Leiden der jungen Frau, die ihre Zeit auf der Palliativstation verbringen muss, für einige Momente vergessen. Besonders gefiel Julia, dass sie Teamchef Ralf Rangnick persönlich kennenlernen konnte. Die Teamspieler waren natürlich auch mit dabei.

ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll und Michael Gregoritsch überreichten zum krönenden Abschluss noch ein handsigniertes Originaltrikot der Nationalelf.