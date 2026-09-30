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DFB-Legende

Knalleffekt: Entscheidung um Thomas Müller (37) gefallen

SR
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Ein Fußballspieler der Vancouver Whitecaps steht mit Händen in den Hüften auf dem Spielfeld.
© Getty Images
Der Bayern-Legende hat eine Zukunftsentscheidung getroffen.
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Nach seinem Wechsel vom FC Bayern München nach Vancouver hat Thomas Müller in der MLS voll eingeschlagen. In insgesamt 44 Spielen für die Vancouver Whitecaps erzielte der Deutsche 18 Tore und führte sein Team im Vorjahr bis ins Finale.

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Nun steht fest, dass Müller seine Karriere in Vancouver fortsetzt. Wie die Sportbild berichtet, wird sein Vertrag bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Die Vertragsverlängerung ermöglicht dem 37-Jährigen auch die Teilnahme an einer besonderen MLS-Saison. Ab Sommer 2027 will die Liga ihren Spielplan an den europäischen Kalender anpassen. Deshalb wird es Anfang 2027 zunächst eine verkürzte "Sprint Season" mit nur 14 Spieltagen geben. Die Playoffs sollen bereits im Mai stattfinden.

Ein Fußballspieler der Vancouver Whitecaps im blauen Trikot während eines Spiels.
© Icon Sportswire via Getty Images

Offen bleibt unterdessen die langfristige Zukunft der Whitecaps. Der Klub steht zum Verkauf, zudem gibt es wegen Problemen mit dem Stadion Überlegungen zu einem möglichen Umzug. Für Müllers Verlängerung spielt diese Diskussion zunächst jedoch keine Rolle.

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