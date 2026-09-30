Kein Social Media? Satire-Aktion gegen Zeiler

Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden. Seine Kampagne hat er eher altmodisch angelegt. Ein Interview in der Print-Presse und danach das laute Warten nach dem Motto: 'Fragt mich, bitte.' Eine Satire-Aktion schlägt dem Vielleicht-SPÖ-Chef jetzt ein Schnippchen.

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Gerhard Zeiler (71) hat keinen Social-Media-Auftritt und geht für seine Kampagne eher arrivierte Pfade ab: Interview in der Print-Presse, Auftritt in den TV-Studios des Landes und ein Gastkommentar im linken "profil" - für das eigene Klientel.

Zeiler im oe24.TV-Studio © oe24.TV

Dass der Top-Medien-Manager -der jetzt Spitzenpolitiker werden will- über keine Social-Media-Präsenz verfügt, hat bei vielen Beobachtern für Erstaunen gesorgt. Im großen oe24.TV-Interview mit Niki Fellner beschwichtigte Zeiler, angesprochen auf seine Lücke bei den Neuen Medien: Er wisse, was das sei und kenne sich durchaus aus.

Franz Vranitzky (ehem. Bundeskanzler) und Gerhard Zeiler. Zeiler war Vranitzkys Sprecher. © APA/HELMUT FOHRINGER

Satire für oder gegen Zeiler?

Eine Satireaktion der "tagespresse" hat es sich nicht nehmen lassen, Zeiler einen kleinen Streich zu spielen. Sie machten kurzerhand ein Instagram-Profil mit dem Kopf Zeilers und seinem Namen auf: Unter "gerhardzeiler.spoe" findet man den Account.

Die Zeiler-Fans

Fünf Beiträge wurden bereits hochgeladen. In einem davon werden die "Unterstützer" Zeilers aufgezählt - mit Foto:

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"Teamwork makes the dream work!"

Von Josef Kalina über den verstorbenen Ex-Kanzler Fred Sinowatz (SPÖ) bis hin zu -Achtung böse!- die Gletscherleiche Ötzi.

Titel der Aktion: "Teamwork makes the dream work!"

Auch ein "Programm" legen die Macher der "tagespresse" für Zeiler vor.

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Vielleicht eine kleine Anregung für Gerhard Zeiler oder zumindest ein Anstoß …