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Kein Social Media? Satire-Aktion gegen Zeiler

Alexander Maximilian Eiber
von
Gerhard Zeiler spricht bei einer Veranstaltung, trägt Mikrofon und hebt die Hand.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden. Seine Kampagne hat er eher altmodisch angelegt. Ein Interview in der Print-Presse und danach das laute Warten nach dem Motto: 'Fragt mich, bitte.' Eine Satire-Aktion schlägt dem Vielleicht-SPÖ-Chef jetzt ein Schnippchen.
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Gerhard Zeiler (71) hat keinen Social-Media-Auftritt und geht für seine Kampagne eher arrivierte Pfade ab: Interview in der Print-Presse, Auftritt in den TV-Studios des Landes und ein Gastkommentar im linken "profil" - für das eigene Klientel.

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Ein älterer Mann im Anzug spricht in einem Fernsehstudio mit Stadtpanorama im Hintergrund.
Zeiler im oe24.TV-Studio © oe24.TV

Dass der Top-Medien-Manager -der jetzt Spitzenpolitiker werden will- über keine Social-Media-Präsenz verfügt, hat bei vielen Beobachtern für Erstaunen gesorgt. Im großen oe24.TV-Interview mit Niki Fellner beschwichtigte Zeiler, angesprochen auf seine Lücke bei den Neuen Medien: Er wisse, was das sei und kenne sich durchaus aus.

Zwei Männer in Anzügen geben sich auf einer Bühne lächelnd die Hand.
Franz Vranitzky (ehem. Bundeskanzler) und Gerhard Zeiler. Zeiler war Vranitzkys Sprecher. © APA/HELMUT FOHRINGER

Satire für oder gegen Zeiler?

Eine Satireaktion der "tagespresse" hat es sich nicht nehmen lassen, Zeiler einen kleinen Streich zu spielen. Sie machten kurzerhand ein Instagram-Profil mit dem Kopf Zeilers und seinem Namen auf: Unter "gerhardzeiler.spoe" findet man den Account.

Die Zeiler-Fans

Fünf Beiträge wurden bereits hochgeladen. In einem davon werden die "Unterstützer" Zeilers aufgezählt - mit Foto:

"Teamwork makes the dream work!"

Von Josef Kalina über den verstorbenen Ex-Kanzler Fred Sinowatz (SPÖ) bis hin zu -Achtung böse!- die Gletscherleiche Ötzi.

Titel der Aktion: "Teamwork makes the dream work!"

Auch ein "Programm" legen die Macher der "tagespresse" für Zeiler vor.

Vielleicht eine kleine Anregung für Gerhard Zeiler oder zumindest ein Anstoß …

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