Stocker kassiert Shitstorm für "cooles" Posting

Kanzler Christian Stocker zieht auf Facebook mit einer lässigen Bildercollage die Blicke auf sich. Im Fokus steht die neue Spritpreisbremse, die Autofahrer in Österreich finanziell entlasten soll.

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Am Montag wurde im Nationalrat die neue Spritpreisbremse beschlossen. Kanzler Christian Stocker (ÖVP) nutzt diesen Moment für einen auffälligen Auftritt in den sozialen Medien. Mit einer Sonnenbrille und der Sonne im Hintergrund präsentiert er sich auf Facebook in mehreren Bildercollagen, um auf die beschlossene Maßnahme aufmerksam zu machen. Der Kanzler gibt sich "cool".

Entlastung für Österreichs Autofahrer

Konkret bedeutet der Beschluss laut dem Bundeskanzler eine spürbare Vergünstigung an den Zapfsäulen. Auf Facebook schreibt Stocker: "Die Spritpreisbremse wurde heute beschlossen und das heißt, dass Tanken ab Oktober um 12 Cent pro Liter günstiger wird. Bei einer Tankfüllung von 50 Litern macht das 6 Euro." Die Kampagne läuft unter dem Titel "Just checking". Auf einem der insgesamt vier Motive steht geschrieben: "Just checking, ob du auch findest, dass wir alle wieder zukunftsfroher sein dürfen."

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ÖVP fordert Unterstützung der Opposition

Die ÖVP sieht die Spritpreisbremse als essenziellen Schritt. Gödl betont dies mit den Worten: "Die Spritpreisbremse ist ein richtiger Schritt im Kampf gegen die Inflation und für die Stärkung des Standorts – und das wird auch über Österreichs Grenzen hinaus wahrgenommen". Er fügt zudem hinzu: "Österreich geht mit seiner Entlastungspolitik den richtigen Weg. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten lassen wir die Menschen und unseren Standort nicht allein, sondern setzen eine wirksame und gegenfinanzierte Entlastungsmaßnahme um. Jetzt liegt es auch an der Opposition, Verantwortung zu übernehmen und diese Spritpreisbremse mit ihren Stimmen mitzutragen."

Die Reaktionen unter dem Stocker Posting sind nicht gerade erfreulich für den Kanzler. ein User schreibt: "Die Spritpreisbremse ist das dümmste, was man machen kann".

Ein anderer meint: "Ein normaler Spritpreise wär mir lieber deine 12 Cent bringen garnichts." Generell wird die Art und Weise des Kanzler-Auftritts auf Social Media kritisiert. Einer schreibt: Liebes Stocker Social Media Team. Kleine Frage: Hots eich no?".

Ein Nutzer meint, dass die Politiker Stockers nur der ÖVP nutze: "Just checking ob du checkst, dass dein Post FPÖ +2% macht"