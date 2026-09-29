Babler-Effekt: Umfrage-Desaster für Wiener SPÖ

Würde Wien am Sonntag wählen, bliebe die SPÖ zwar stimmenstärkste Partei - allerdings mit einem dicken Minus gegenüber der Gemeinderatswahl im vergangenen Jahr.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Wiener SPÖ kommt in einer aktuellen Umfrage auf 35 Prozent der Wählerstimmen und verteidigt damit zwar den angestammten ersten Platz, von früheren Glanzwerten ist die Sozialdemokratische Partei in der Bundeshauptstadt aber ein gutes Stück entfernt. Im Gegensatz dazu legt die FPÖ weiter zu und erreicht bereits 26 Prozent. Damit rücken die Blauen den Roten deutlich näher, der Abstand ist auf weniger als 10 Prozentpunkte geschmolzen.

Zur Erinnerung: Bei der Wien-Wahl 2025 war die SPÖ (39,38 Prozent) beinahe noch doppelt so stark wie die FPÖ (20,35 Prozent). Damit ist klar: Der Babler-Effekt trifft auch die Bundeshauptstadt mit voller Härte. Denn laut W24 Stadtbarometer würden heute noch 44 Prozent der Wiener Bürgermeister Ludwig direkt wählen. "Der deutliche Gegenwind aus dem Bund zieht auch eine starke Landespartei wie die SPÖ Wien nach unten", erklärt Christoph Haselmayer, Geschäftsführer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD). FPÖ-Chef Dominik Nepp käme derzeit auf 26 Prozent, Grünen-Spitze Judith Pühringer auf 17 Prozent.

Brisant: Trotz des Umfrage-Desasters hüllt sich Ludwig nach wie vor in Schweigen, was die Zukunft von SPÖ-Chef Andreas Babler betrifft. Dabei gilt die Wiener SPÖ vor vorgehaltener Hand als mögliches Zünglein an der Waage in der Führungsfrage auf Bundesebene. Wenn die bis dato uneinnehmbare rote Festung unter dem Gegenwind aus dem Bund weiterhin dermaßen leidet, wird die Diskussion über eine mögliche Babler-Ablöse auch in der Bundeshauptstadt immer schwieriger zu ignorieren sein.