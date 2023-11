Privat wie nie: Kurz zeigt Fotos von Sohn Konstantin

Auf seinem Instagram-Account gewährt Ex-Kanzler Sebastian Kurz private Einblicke und gratuliert seinem Sohn Konstantin zum Geburtstag.

"Happy Birthday, Konstantin! You make our world brighter (Du machst unsere Welt heller, Anm.)", schreibt Ex-Kanzler Kurz auf seinem Instagram-Profil. Dazu postete er eine Bilderserie von sich und seinem Sohn. Auf einem spielt der mittlerweile Zweijährige im Garten auf der Wiese, ein anderes zeigt ihn gemeinsam mit dem stolzen Vater beim Urlaub am Meer. In einem weiteren Schnappschuss sieht man den kleinen Konstantin auf dem Schoß des Papas vor dem Kaminofen.

Zum Geburtstag gab es für Konstantin auch ein ordentliches Dessert-Buffet. Im letzten Foto der Bilderserie sieht man den Geburtstagskuchen, der das Abbild eines Traktors zeigt. Im Hintergrund sieht man auch noch viele weitere süße Leckereien.