oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Neuer Freitag-Event

"PURE" feiert Grand Opening im Wiener Purple Club

Jeden Freitag im Purple Club: PURE
© Pure
Mit dem neuen Format PURE soll das Wiener Nachtleben ab 2. Oktober einen festen Treffpunkt für House Music zurückbekommen. Das Konzept setzt auf persönliche Begegnungen abseits von Social Media.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Event PURE startet am Freitag,den 2. Oktober im Purple Club in der Krugerstraße 6 in 1010 Wien. Die neue Partyreihe soll künftig als wiederkehrender Freitag das Wiener Nachtleben bereichern und House Music mit guten Drinks sowie einem ausgewählten Publikum verbinden. Statt erst über Social Media zu recherchieren, wohin man geht, soll PURE als fester Anlaufpunkt dienen, an dem man sich spontan mit Bekannten und neuen Gesichtern treffen kann.

Jeden Freitag im Purple Club: PURE
Jeden Freitag im Purple Club: PURE © Pure

Fester Ort für House Music

Die Initiative entstand aus dem Wunsch nach mehr sozialer Nähe im Clubleben. "PURE ist aus einer ganz einfachen Idee entstanden: Ich wollte wieder einen Ort in Wien haben, bei dem man nicht überlegen muss, wohin man am Freitag geht. Wo man bekannte und neue Gesichter trifft, gute House Music hört, tanzt, redet und sich einfach wohlfühlt. Egal, ob man alleine kommt oder mit Freunden. Es soll sich einfach PURE anfühlen, hier zu sein", erklärt Veranstalterin Carina gegenüber oe24. Statt der perfekten Inszenierung für Social Media stehen das gemeinsame Tanzen, Reden und das Kennenlernen von Menschen im Vordergrund.

Auch interessant

Zeitumstellung: So bereiten Sie sich vor

"Wiesenpark Breitenfurt" kommt doch!

Babler-Effekt: Umfrage-Desaster für Wiener SPÖ

Jeden Freitag im Purple Club: PURE
Jeden Freitag im Purple Club: PURE © Pure

Wechselnde DJs im Wiener Nachtleben

Musikalisch konzentriert sich das Format auf House Music mit einem wechselnden DJ-Pool. Zu den aktuell bestätigten Künstlern zählen Stephan Deutsch, Tom Silver, Mauricio Queiruga, Skili und Freeze. Zum Grand Opening am Freitag wird den Gästen auch abseits der Tanzfläche einiges geboten: Live-Sänger, Tänzerinnen und Close-up Magic mitten im Publikum sorgen für überraschende Momente. Unter dem Motto "PURE. HOUSE MUSIC. FRIDAYS AT PURPLE." möchte die Veranstaltungsreihe einen Ort schaffen, an dem Gespräche und Tanzen gleichermaßen ihren Platz finden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Babler-Effekt: Umfrage-Desaster für Wiener SPÖ

Serienräuber nach Post-Überfall geschnappt

Georgisches Theater mit "Helios" im Studio Moliere

Stadthallen-Chef Zelenka räumt seinen Posten

Kein Grillen auf der Donauinsel: Hobby-Griller fordern ihr Geld zurück

Bei 23 Grad: Erste Maroni-Stände in Wien schon offen

Promis auf dem Laufsteg: Auhof Center wird 30 Jahre alt

Südstrecke Wien-Villach ab Dezember verlängert

"PURE" feiert Grand Opening im Purple Club in Wien

Fußgängerin (78) von Motorrad erfasst und getötet