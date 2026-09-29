"PURE" feiert Grand Opening im Wiener Purple Club

Mit dem neuen Format PURE soll das Wiener Nachtleben ab 2. Oktober einen festen Treffpunkt für House Music zurückbekommen. Das Konzept setzt auf persönliche Begegnungen abseits von Social Media.

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Das Event PURE startet am Freitag,den 2. Oktober im Purple Club in der Krugerstraße 6 in 1010 Wien. Die neue Partyreihe soll künftig als wiederkehrender Freitag das Wiener Nachtleben bereichern und House Music mit guten Drinks sowie einem ausgewählten Publikum verbinden. Statt erst über Social Media zu recherchieren, wohin man geht, soll PURE als fester Anlaufpunkt dienen, an dem man sich spontan mit Bekannten und neuen Gesichtern treffen kann.

Jeden Freitag im Purple Club: PURE © Pure

Fester Ort für House Music

Die Initiative entstand aus dem Wunsch nach mehr sozialer Nähe im Clubleben. "PURE ist aus einer ganz einfachen Idee entstanden: Ich wollte wieder einen Ort in Wien haben, bei dem man nicht überlegen muss, wohin man am Freitag geht. Wo man bekannte und neue Gesichter trifft, gute House Music hört, tanzt, redet und sich einfach wohlfühlt. Egal, ob man alleine kommt oder mit Freunden. Es soll sich einfach PURE anfühlen, hier zu sein", erklärt Veranstalterin Carina gegenüber oe24. Statt der perfekten Inszenierung für Social Media stehen das gemeinsame Tanzen, Reden und das Kennenlernen von Menschen im Vordergrund.

Jeden Freitag im Purple Club: PURE © Pure

Wechselnde DJs im Wiener Nachtleben

Musikalisch konzentriert sich das Format auf House Music mit einem wechselnden DJ-Pool. Zu den aktuell bestätigten Künstlern zählen Stephan Deutsch, Tom Silver, Mauricio Queiruga, Skili und Freeze. Zum Grand Opening am Freitag wird den Gästen auch abseits der Tanzfläche einiges geboten: Live-Sänger, Tänzerinnen und Close-up Magic mitten im Publikum sorgen für überraschende Momente. Unter dem Motto "PURE. HOUSE MUSIC. FRIDAYS AT PURPLE." möchte die Veranstaltungsreihe einen Ort schaffen, an dem Gespräche und Tanzen gleichermaßen ihren Platz finden.