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Vorzeitiger Abgang

Stadthallen-Chef Zelenka räumt seinen Posten

Ein Mann im Anzug steht gestikulierend in einer großen, leeren Veranstaltungshalle mit Holzverkleidung.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Vier Monate früher als geplant endet die Ära von Matthäus Zelenka in der Wiener Stadthalle. Sein bisheriger Co-Geschäftsführer Thomas Waldner bleibt künftig allein an der Spitze.
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Matthäus Zelenka verlässt die Führung der Wiener Stadthalle vorzeitig. Wie der "Kurier" berichtet, endet seine Tätigkeit mit 30. September und damit vier Monate vor dem ursprünglich vorgesehenen Vertragsende. Künftig wird Thomas Waldner die Stadthalle allein führen.

Vertrag endet früher

Zelenka war 2024 von der Wien Holding zum alleinigen Geschäftsführer der Stadthalle bestellt worden. Rund ein Jahr später änderte der Mutterkonzern die Führungsstruktur erneut. Im Herbst 2025 kam der bisherige Wien-Ticket-Chef Thomas Waldner als zweiter Geschäftsführer hinzu. Waldner übernahm dabei weitreichende Aufgaben und spielte auch rund um den Eurovision Song Contest im Mai eine zentrale Rolle.

Nun endet Zelenkas Vertrag früher als geplant. Ursprünglich wäre dieser noch bis Ende Jänner 2027 gelaufen. Laut Wien Holding wurde die vorzeitige Beendigung einvernehmlich vereinbart, nachdem Zelenka den Wunsch geäußert habe, sich beruflich neuen Herausforderungen zu widmen.

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Ab sofort wird Thomas Waldner die Stadthalle alleine leiten. © APA/ROLAND SCHLAGER

Der frei werdende Posten wird nicht nachbesetzt. Waldner führt die Wiener Stadthalle künftig als alleiniger Geschäftsführer. Die Wien Holding begründet diesen Schritt mit dem Ziel einer klaren und effizienten Führungsstruktur. Zelenka war insgesamt 17 Jahre im Wien-Holding-Konzern tätig. Mit seinem Ausscheiden setzt sich der personelle Umbau innerhalb des stadteigenen Konzerns fort. Erst im Frühjahr hatte Karin Ramser die Führung der Wien Holding übernommen.

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