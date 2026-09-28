Georgisches Theater mit "Helios" im Studio Moliere

Das georgische Theater "Kontakt" gastiert mit "Helios sendet" in Wien, in einem Ensemble, in dem professionelle Schauspielkräfte und Menschen mit Behinderungen gemeinsam auf der Bühne stehen.

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Am Mittwoch, 30. September, zeigt das inklusive Theater "Kontakt" aus Georgien im Studio Moliere "Helios sendet". Es ist ein Stück in einem Akt, gespielt auf Georgisch mit deutschen Untertiteln.

Gegründet wurde das Ensemble 2013 von Ina Kokhreidze und Giorgi Mikaberidze. Es vereint professionelle Schauspielkräfte und Menschen mit Behinderungen.

Plakat zum Theater. © Theater "Kontakt"

Ein Ensemble von Rang

"Kontakt" ist das erste inklusive Theater der Geschichte, das Vollmitglied des Internationalen Theaterinstituts (ITI) wurde, der größten Theaterorganisation der UNESCO. 2019 wurde das Haus beim Internationalen Theaterfestival in Peking mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Einlass ist um 19.00 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr, im Studio Moliere, Liechtensteinstraße 37a, 1090 Wien. Die Aufführung dauert 1 Stunde 10 Minuten, ist ab 12 Jahren empfohlen, und der Eintritt ist frei.