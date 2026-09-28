oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Ausstellung

Weltmuseum: Die koloniale Waffen-Lüge

OR
von
Peter Kennard (*1949): The Gamble.
© Peter Kennard
Die Schau "Blutregen" im Weltmuseum Wien widmet sich einem historischen Widerspruch: Während Fotografien um 1900 Menschen aus dem Globalen Süden oft mit Feuerwaffen zeigen, sammelten ethnologische Museen vorwiegend Pfeil und Bogen aus diesen Regionen.
OE24 auf Google bevorzugen

Direktorin Claudia Banz betont: "Das ist keine Ausstellung über Gewalt, keine über Waffen. Diese sind, bis auf wenige Ausnahmen, abwesend. Im Zentrum stehen ihre Wege, Wirkungen und Geschichten dahinter."

Auch interessant

RAF-Terroralarm: Fünf junge Männer aus London festgenommen

Vergiftungs-Drama um Ex-ÖSV-Boss Schröcksnadel

Mega-Deal: Calvin-Klein-Boxershorts im 3er-Pack 42% reduziert

Industriegewehre galten damals als Symbol westlicher Macht und Fortschritts, während man traditionelle Waffen sammelte, um "Zeugnisse einer vermeintlich primitiven Gesellschaft" zu präsentieren.

Beleuchtet diskriminierende Inszenierungen

Man sammelte im 19. Jahrhundert alles über andere Kulturen, "bis auf die Waffen, die man tatsächlich in kolonialen Kriegen verwendet hat", erklärt Kuratorin Hanin Hannouch. Die Ausstellung beleuchtet zudem, wie historische Fotografien Menschen inszenierten, vermaßen und Stereotype prägten, die unser Bild von fremden Ländern bis heute beeinflussen.

Problematische Spender

Neben Objekten zum spirituellen und physischen Schutz vor Waffen – von Amuletten bis zur frühen kugelsicheren Weste – deckt die Schau auch auf, dass einige Museumsspender zugleich Waffenhändler waren. Prominentestes Beispiel ist der französische Dichter Arthur Rimbaud, der ab 1885 Tausende Gewehre nach Äthiopien verkaufte. Hannouch sagt dazu treffend: "Vergessen wir Poesie und Kunst und Literatur! Er war schon ziemlich hart im Geschäft."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Fenstersturz: Mika bangt um Schwester

Anna Mair | 17-Jähriger IS-Anhänger wieder vor Gericht

Weltmuseum: Die koloniale Waffen-Lüge

Europas Leitbörsen einheitlich im Minus

KI-Stromhunger: TU Wien hat Lösung

"Ich bringe den Papst vor Gericht"

Wien Energie Erlebniswelt neu eröffnet

Wo wurden diese Bilder aufgenommen?

E-Moped-Verbot startet mit strengen Kontrollen

Jahrhundertprojekt: Ausbau läuft nach Plan