Jahrhundertprojekt: Ausbau läuft nach Plan

Der Ausbau des Wasserbehälters in Neusiedl am Steinfeld schreitet planmäßig voran. Bis 2028 soll die Speicherkapazität dort auf 800 Millionen Liter steigen.

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Der trockene Sommer mit langen Hitzephasen hat gezeigt, wie stark der Wasserverbrauch an heißen Tagen steigen kann. Wien baut deshalb seine Reserven weiter aus. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Wasserbehälter in Neusiedl am Steinfeld im südlichen Niederösterreich, der in den kommenden Jahren massiv erweitert wird.

"Der Ausbau des Wasserbehälters in Neusiedl am Steinfeld ist ein Jahrhundertprojekt für die Klimaanpassung", erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Wien investiere jährlich rund 130 Millionen Euro in die Wasser-Infrastruktur. Ein Schwerpunkt liege darauf, mehr Trinkwasser speichern zu können und damit auch bei besonders hohem Verbrauch genügend Reserven zu haben.

Zwei neue Kammern bis 2028

Der Behälter wird zunächst um zwei neue Wasserkammern erweitert. Bei der ersten ist der Bau bereits weit fortgeschritten, seit dem Sommer entsteht parallel die zweite. "Die Arbeiten verlaufen nach Plan", berichtet Paul Hellmeier, Chef von Wiener Wasser. Für die beiden Kammern wurde bis zu acht Meter tief gegraben.

Jürgen Czernohorszky und Paul Hellmeier auf der Baustelle. © Wiener Wasser / Johannes Zinner

Ein Teil des Aushubs und der zuvor abgetragene Humus werden nach Abschluss der Betonarbeiten wieder auf der Baustelle verwendet. Überschüssiges Material kommt auf nahe gelegenen Infrastrukturbaustellen zum Einsatz. Damit sollen Transportwege, Materialverbrauch und Umweltbelastung reduziert werden.

Speicher wächst auf 800 Millionen Liter

Hohe Speicherkapazität von Trinkwasser als Antwort auf erhöhten Bedarf. © Wiener Wasser / Johannes Zinner

Die beiden neuen Kammern schaffen Platz für weitere 200 Millionen Liter Trinkwasser. Bis 2028 steigt das Speichervolumen in Neusiedl am Steinfeld damit auf insgesamt 800 Millionen Liter. Danach soll der Ausbau weitergehen. Geplant sind zwei zusätzliche Kammern sowie die Sanierung der bereits bestehenden Anlagen. Am Ende soll der Behälter rund eine Milliarde Liter Wasser fassen. Gegenüber dem heutigen Stand entspricht das einem Plus von rund 70 Prozent. Wiener Wasser betreibt insgesamt 31 Wasserbehälter. Nach Abschluss der geplanten Ausbauten sollen darin künftig zusammen rund zwei Milliarden Liter Trinkwasser gespeichert werden können.