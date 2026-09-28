Naturhistorisches Museum: Gratis-Eintritt im Vogel-Look

Das Naturhistorische Museum (NHM) Wien feiert am 30. September 2026 die Neueröffnung seiner Vogelsäle 29 und 30.

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Wer am Eröffnungstag zwischen 8.00 und 9.00 Uhr mit einem sichtbaren Vogel-Accessoire – etwa Federn, einem Schnabel oder Flügeln – erscheint, erhält als offizieller "Early Bird" freien Eintritt.

In dieser ersten Stunde sind exklusiv die neuen Säle geöffnet, ab 9.00 Uhr steht den Gästen dann das gesamte Haus offen.

Aufwendige Vorbereitungen

Hinter der Neugestaltung steckt ein enormer Aufwand: Die Präparatoren des Hauses vollbrachten im Vorfeld eine echte Glanzleistung, indem sie mehr als 1.000 Vogelpräparate entstaubten, frisierten und teilweise neu präparierten. Parallel dazu wurden die Böden saniert, die Elektrik erneuert sowie historische Deckengemälde und denkmalgeschützte Vitrinen fachgerecht restauriert.

Vögel als vielfältige Tiergruppe

Inhaltlich widmet sich die Ausstellung der mitteleuropäischen und weltweiten Vogelvielfalt, vom heimischen Park bis zur Antarktis. Im Fokus stehen die Charakteristika, Ernährung, Lebensweise und die Rolle der Vögel in unterschiedlichsten Ökosystemen, unterstützt durch eine präzise abgestimmte Lichtgestaltung. Ästhetik und inhaltliche Tiefe sollen so verschmelzen. Das erklärte Ziel des Museums lautet dabei: "Der Anspruch ist, Vögel als vielfältige und schützenswerte Tiergruppe zu präsentieren, deren Bedeutung den Gästen nachhaltig in Erinnerung bleiben soll."