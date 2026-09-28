Schluss mit Versteckspiel! Die Kardashians zeigen ihre Liebe plötzlich ganz offen

In den vergangenen Jahren hielten die Kardashian-Jenner-Schwestern ihr Liebesleben aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt ist Schluss mit dem Versteckspiel. Besonders Kim und Kendall teilen ihr neues Beziehungsglück ganz offen mit der Welt.

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Heimliche Dates, versteckte Gefühle und bloß keine Liebesbestätigung? Damit scheint bei den Kardashian-Jenner-Schwestern Schluss zu sein. Kim Kardashian und Kendall Jenner gehen neuerdings deutlich offensiver mit ihrem Liebesleben um und sorgen damit für reichlich Gesprächsstoff. Obwohl beide noch nicht lange in ihren neuen Beziehungen sind, lassen sie die Öffentlichkeit bereits erstaunlich offen an ihrem Liebesglück teilhaben.

Kim Kardashian & Lewis Hamilton: Vollgas in der Liebe

Kim Kardashian (45) lässt auf Instagram absolut keinen Zweifel mehr daran, wem ihr Herz gehört. Statt heimlichen Treffen in abgedunkelten Restaurants teilt sie mittlerweile fleißig intimen Pärchen-Content mit dem Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (41). Erst kürzlich begeisterte Kim ihre Millionen Follower mit süßen "Photo Dumps" aus Paris, die das Paar beim Kuscheln und bei romantischen Ausflügen zeigen.

Kim Kardashian und Lewis Hamilton © Instagram/@kimkardashian

Auch öffentliche Auftritte meistern sie längst als echtes Power-Couple: Bei der Eröffnungsgala des Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles zogen sie in abgestimmten Outfits alle Blicke auf sich und tauschten vor den Kameras innige Küsse aus. Keine Frage: Kim und Lewis haben in Sachen Liebe ordentlich aufs Tempo gedrückt – und die ganze Welt darf dabei zusehen.

Kendall Jenner & Jacob Elordi: Front-Row-Romantik in Mailand

Und auch Schwester Kendall Jenner zieht nach. Das Supermodel war in der Vergangenheit dafür bekannt, seine Beziehungen beinahe panisch vor Paparazzi abzuschirmen. Doch mit "Euphoria"-Hottie Jacob Elordi weht ein erfrischend anderer Wind.

Ein absoluter Liebes-Höhepunkt fand kürzlich auf der Fashion Week in Mailand statt: Bei der Präsentation der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 von Bottega Veneta schwebte Kendall als krönender Abschluss über den Laufsteg, während Jacob als ihr größter Fan stolz in der Front Row saß. Der Schauspieler zückte nicht nur sein Smartphone, um seine Freundin voller Stolz zu fotografieren, sondern feuerte sie sogar ungeniert mit einem Pfiff an.

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Wer immer noch an der Liebe der beiden zweifelte, wurde spätestens nach Jacobs Filmpremiere in London eines Besseren belehrt: Dort spazierten die beiden entspannt und händchenhaltend durch die Straßen, eine absolute Neuheit für die sonst so diskrete Kendall.

Das Versteckspiel der Kardashian-Jenners ist also endgültig Geschichte. Die Schwestern wirken glücklicher und befreiter denn je.