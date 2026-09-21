Kim Kardashian und Katy Perry liefern sich ein heißes Liebes-Duell

Bei der Opening Gala des Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles knisterte es am roten Teppich gewaltig. Der Grund? Ein inoffizielles, aber absolut heißes Liebes-Duell der Superstars.

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Eigentlich sollte beim Opening des Lucas Museum die Kunst im Mittelpunkt stehen. Doch auf dem roten Teppich sorgte ein unvergleichliches Liebes-Spektakel für Aufsehen. Auf der einen Seite: Reality-Queen Kim Kardashian mit ihrem Formel-1-Champion Lewis Hamilton. Auf der anderen: Pop-Ikone Katy Perry mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau.

Süßer Liebesauftritt bei Kim & Lewis

Seit Anfang 2026 sind Kim Kardashian (45) und Rennfahrer Lewis Hamilton (41) das ultimative Power-Paar der Promi-Welt. Ob bei entspannten Fahrradtouren auf Miet-Bikes durch London, im romantischen Liebesurlaub oder bei Kims Auftritten in den Formel-1-Fahrerlagern: Die beiden schweben sichtlich auf Wolke sieben. Bei der Gala von Star-Regisseur George Lucas bewiesen sie einmal mehr, wie echt ihre Liebe ist.

Kim Kardashian und Lewis Hamilton © Getty Images for Lucas Museum of

Kim zog in einem atemberaubenden, schwarzen Pailletten-Kleid aus den Vintage-Archiven von Yves Saint Laurent (aus der Tom-Ford-Ära von 2004) mit einem gewagten Cut-Out alle Blicke auf sich. Lewis glänzte währenddessen an ihrer Seite in einem perfekt sitzenden schwarzen Anzug. Auch in einer sportlich schwierigen Saison für Hamilton bei Ferrari ist die Anziehungskraft zwischen der SKIMS-Gründerin und dem Rekord-Weltmeister der perfekte Rückhalt. Auf dem roten Teppich war die gegenseitige Anziehung jedenfalls kaum zu übersehen

Katy & Justin legen nach

Doch die beiden waren nicht das einzige Paar, das die Herzen zum Schmelzen brachte. Katy Perry (41) und Ex-Premier Justin Trudeau (54) setzten zum eleganten Gegenangriff an. Seit rund einem Jahr sind die Sängerin und der Politiker das vielleicht überraschendste, aber auch süßeste Paar der Promiwelt. Nachdem Trudeau im Frühjahr 2026 die kanadische Regierungsführung an Mark Carney übergab, widmet er sich voll und ganz seiner neuen Liebe.

Justin Trudeau und Katy Perry © Variety via Getty Images

Katy, die Justin erst vor wenigen Monaten beim Tribeca Festival öffentlich als die "Liebe ihres Lebens" und ihr "fehlendes Puzzleteil" bezeichnete, sah bei der Museums-Eröffnung aus wie eine Göttin. Sie trug eine skulpturale, weiße Robe aus der neuen Frühjahrskollektion 2027 von Christian Siriano. An ihrer Seite strahlte Trudeau voller Stolz. Die beiden tauschten verliebte Blicke aus, wichen einander kaum von der Seite und stellten unter Beweis, warum sie die Lieblinge der Paparazzi sind.

Wer gewinnt das Liebes-Spektakel?

Es war das Tuschel-Thema des Abends unter den hochkarätigen Gästen wie Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg und Oprah Winfrey: Welches Paar versprühte mehr Magie? Auf der einen Seite Kim und Lewis, die mit maximalem Glamour glänzten. Auf der anderen Seite Katy und Justin, die mit Eleganz und Romantik punkteten.

George Lucas mag mit seinem Museum einen Tempel für große Geschichten geschaffen haben, doch die vielleicht schönste Liebesgeschichte des Abends schrieben diese beiden Mega-Couples.