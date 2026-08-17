"Ich brauchte nichts anderes": Georgina enthüllt Grund für die Wohnzimmer-Hochzeit

Die Welt wartete gespannt auf das Jawort von Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez. Doch statt Glamour, Star-Gästen und Schloss-Hochzeit wurde es ganz intim: im eigenen Wohnzimmer. Nun verrät Georgina, warum dieser besondere Moment für sie nicht perfekter hätte sein können.

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Am 11. August 2016 kreuzten sich die Blicke von Cristiano Ronaldo und der damaligen Verkäuferin Georgina in einem Madrider Gucci-Store zum allerersten Mal. Auf den Tag genau zehn Jahre später, am 11. August 2026, krönte das Paar diese schicksalhafte Begegnung nun mit dem Jawort. Wer jedoch ein glamouröses Mega-Event erwartet hatte, wurde überrascht. Stattdessen wählten die beiden ihr Wohnzimmer in ihrem Sommer-Anwesen im portugiesischen Küstenort Cascais für den großen Tag.

Intime Wohnzimmer-Hochzeit

Wie das Paar nun in einem exklusiven Interview mit der "Vogue" verriet, fand die standesamtliche Trauung in ihrem heimischen Wohnzimmer statt. Keine Fotografen, kein Blitzlichtgewitter. Nur ihre fünf Kinder – Cristiano Jr., die Zwillinge Eva und Mateo, Alana Martina und Nesthäkchen Bella Esmeralda, sowie gerade einmal vier enge Trauzeugen (darunter Georginas Schwester Ivana und Ronaldos Jugendfreund Miguel Paixão) waren anwesend. Auch bei den Outfits schloss sich der Kreis der Liebesgeschichte: Beide trugen maßgeschneiderte Kreationen von Gucci. Georgina strahlte in einem eleganten, weißen Seidenkostüm, Ronaldo überzeugte in einem cremefarbenen Sommeranzug.

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"Ich brauchte nichts anderes"

Für Georgina, die in der Vergangenheit oft keinen Hehl aus ihrer Vorliebe für Luxus machte, hat sich die Definition von Glück offensichtlich gewandelt. "Als ich ein kleines Mädchen war, träumte ich vom größten Schloss, der größten Kutsche, dem längsten Kleid und einer Krone voller Diamanten", gestand die 32-Jährige im Interview. Heute sieht das anders aus: „Ich wollte etwas Intimes – mit meinem Partner und unseren Kindern, zu Hause“.

Nach der intimen Zeremonie im Wohnzimmer fuhr die Familie rund 150 Kilometer weiter in den berühmten portugiesischen Wallfahrtsort Fatima. In einer kleinen Kapelle abseits der Massen holten sie sich dort den kirchlichen Segen eines Priesters ab. Für Georgina ein zutiefst erfüllender Moment: "Ich brauchte nichts anderes: meinen Mann, meine Kinder, unser Haus, unseren Glauben und unsere Liebe."

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Die Erinnerung für die Ewigkeit

Dass die Trauung exakt dort stattfand, wo die Familie täglich frühstückt, zu Mittag und zu Abend isst, war eine ganz bewusste Entscheidung der Braut. "Ich möchte, dass die Kinder in 30 Jahren denken: 'An diesem Tisch ist etwas Wunderbares passiert, das Eheversprechen unserer Eltern'", verriet Georgina sichtlich emotional.

Ein derart romantischer Satz durfte bei Cristiano Ronaldo natürlich nicht ohne eine augenzwinkernde Pointe bleiben. Der Fußball-Superstar scherzte im Doppel-Interview direkt im Anschluss: „Wahrscheinlich wird es dann nicht mehr derselbe Tisch sein. Vielleicht ändern wir die Einrichtung.“

Folgt bald die Mega-Party?

Fans des Glamour-Paares, die auf atemberaubende Hochzeitsbilder gehofft hatten, müssen jedoch nicht traurig sein: Die Wohnzimmer-Trauung war offenbar nur der erste, offizielle Schritt. Wie Georgina ankündigte, wird es in Zukunft definitiv noch eine große, pompöse Feier geben, um die Liebe gemeinsam mit der erweiterten Familie und prominenten Freunden gebührend zu zelebrieren.

Bis dahin genießen Cristiano und Georgina aber erst einmal ihr neues Leben als frischgebackenes Ehepaar, unaufgeregt, voller Liebe und mit dem schönen Bewusstsein, dass das absolute Lebensglück manchmal direkt im eigenen Wohnzimmer auf einen wartet.