"Ist etwas ganz Besonderes": Gigi Hadid spricht über die Liebe zu Bradley Cooper

Bisher hielten sie ihre Romanze aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt bricht Gigi Hadid ihr Schweigen und plaudert im großen Vogue-Interview so offen wie nie zuvor über ihre Beziehung zu Hollywood-Star Bradley Cooper.

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Für die Septemberausgabe der französischen "Vogue" stand das Supermodel nicht nur vor der Kamera, sondern gewährte im großen Cover-Interview so persönliche Einblicke wie nie zuvor in ihre Beziehung zu dem 20 Jahre älteren Bradley Cooper. Ihre Worte machen deutlich: Diese Liebe scheint für Gigi Hadid etwas ganz Besonderes zu sein.

Darum ist mit Bradley alles anders

© GC Images

Wer hätte gedacht, dass Gigi Hadid uns jemals solch private Einblicke gewährt? Im Interview mit der Vogue France machte die 31-Jährige deutlich, dass der Hollywood-Star und sie eine Verbindung haben, die sie in der Form noch nie erlebt hat. Der Schlüssel zu ihrem Liebes-Glück? Schonungslose Ehrlichkeit! "Was an meiner aktuellen Beziehung so schön und so ganz anders ist als das, was ich bisher erlebt habe, ist die Fähigkeit, zutiefst ehrlich zu sein“, schwärmt Gigi im Magazin. "Zu sagen, was wir denken, wann immer wir es denken."

Sie fügt sogar hinzu: "Wenn das unmöglich ist, bedeutet es wahrscheinlich, dass es nicht die richtige Person ist.“ Ein kleiner Hinweis darauf, dass Bradley für sie absolut „der Richtige" ist.

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Zwei Welten, ein gemeinsamer Weg

Obwohl Gigi in der Fashion-Welt zu Hause ist und Bradley in Hollywood von einem Blockbuster zum nächsten jagt, funktioniert ihr Alltag überraschend gut. Gigi gibt zu, dass sie zwar nicht immer die genauen Herausforderungen der Jobs des anderen verstehen, aber das sei auch gar nicht der Punkt.

"Das Wichtigste ist, jemanden zu haben, der dich unterstützt – und der dir hilft, geerdet zu bleiben", erklärt sie und beschreibt ihre Partnerschaft als eine "Reise von zwei Menschen", die sich gemeinsam etwas Wunderschönes aufbauen.

Patchwork-Glück und Kuschel-Dates in Paris

Die Liebesgeschichte der beiden begann im Oktober 2023, als sie das erste Mal bei heimlichen Dates in New York City gesichtet wurden. Was sie von Anfang an verband? Beide wissen, was es heißt, alleinerziehend zu sein und im Rampenlicht zu stehen. Gigi hat ihre fünfjährige Tochter Khai mit Ex Zayn Malik, Bradley kümmert sich um Tochter Lea De Seine (9) aus seiner früheren Beziehung mit Irina Shayk.

Zuletzt genossen die beiden Turteltauben eine romantische Zeit in Paris, wo sie im August ganz entspannt und händchenhaltend beim Schlendern durch die Stadt der Liebe gesichtet wurden.