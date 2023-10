Nehammer blamiert sich am Nationalfeiertag mit falschem Bundesadler

Ausgerechnet am Nationalfeiertag trat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit einem verkehrten Bundesadler ordentlich ins Fettnäpfchen.

Am 26. Oktober begeht ganz Österreich den Nationalfeiertag. Während die meisten Menschen am Feiertag frei haben, stehen für die Regierung Termine an. Im Kanzleramt etwa können von 12 bis 17 Uhr die Repräsentationsräumlichkeiten besichtigt werden, wo Besucher auch Bundeskanzler Karl Nehammer sowie die Kanzleramtsministerinnen Karoline Edtstadler und Susanne Raab (alle ÖVP) treffen können.

Peinlicher Fehler bei Danksagung

Anlässlich des Nationalfeiertags wollte Nehammer auch eine Danksagung an die Bürger aussprechen. Beim Social-Media-Posting zu diesem Zweck unterlief dem Kanzler (oder seinem Team) jedoch eine peinliche Panne.

Karl, das ist nicht normal! #Nationalfeiertag



Ja, der Tweet wurde inzwischen gelöscht und „richtig herum" neu gepostet, aber ich frage mich schon, was die 104 PR-Leute den ganzen Tag so treiben. #PR #Nehammer pic.twitter.com/IMv1qTTE2k — Thomas (ex @abbanatic) (@austrolink) October 26, 2023

"Am heutigen Nationalfeiertag danke ich allen, die einen Beitrag für unser wunderschönes Land leisten und Österreich zu dem machen, was es ist: ein starkes, sicheres und lebenswertes Land. Glaubt an Österreich! Schönen Nationalfeiertag!" schrieb Nehammer auf X (vormals Twitter). Soweit so gut, doch das angefügte Bild hatte einen Haken: Der Bundesadler blickte nicht wie er soll nach links, sondern nach rechts. Das Bild wurde also gespiegelt.

Shitstorm nach Kanzler-Panne

Zahlreichen Usern fiel der Fauxpas sofort ins Auge und sparten nicht mit Kritik: Von "peinlich" über "inkompentent" bis "dillentantisch" war in den Kommentaren darunter zu lesen.

Am heutigen Nationalfeiertag danke ich allen, die einen Beitrag für unser wunderschönes Land leisten und Österreich zu dem machen, was es ist: ein starkes, sicheres und lebenswertes Land. Glaubt an Österreich! Schönen #Nationalfeiertag! ???????? pic.twitter.com/R3jMCYibyL — Karl Nehammer (@karlnehammer) October 26, 2023

Mittlerweile wurde der Post zwar gelöscht und mit dem korrekten Bundesadler neu veröffentlicht. Klar ist dennoch: Dem Social-Media-Team des Bundeskanzlers sollte so ein kleiner, aber gewichtiger Fehler nicht unterlaufen. Schon gar nicht am Nationalfeiertag ...