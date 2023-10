So läuft der Nationalfeiertag am Heldenplatz

Zum Nationalfeiertag am 26. Oktober präsentiert das Bundesheer bei einer Informations- und Leistungsschau in der Wiener Innenstadt seine Fähigkeiten. Der Zeitplan.

Zum Nationalfeiertag (26.10) und auch schon am Vortag zeigt das Bundesheer auf vier Plätzen in Wien, was es kann: Am Heldenplatz, Am Hof, auf der Freyung sowie vor dem Burgtheater.

Auch in Innsbruck kann die Bevölkerung das Bundesheer am Flughafen sowie am Landhausplatz besuchen.

oe24 zeigt das Programm für den Ablauf am Donnerstag, den 26. Oktober 2023, am Heldenplatz:



9:30 Uhr Kranzniederlegung des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen,

9:30 Uhr Kranzniederlegung des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, 10:00 Uhr Kranzniederlegung der Bundesregierung,

10:15 Uhr Einmarsch der Rekruten,

10:30 Uhr Einmarsch der Ehrenformation,

10:56 Uhr Eurofighter-Überflug,

11:00 Uhr Beginn der Angelobung,

12:00 Uhr Ende der Angelobung - danach spannende Vorführungen,

16:30 Uhr Abflug des Hubschraubers,

17:00 Uhr Zapfenstreich und Abmarsch der Panzerkolonne.

© Bundesheer/Harald Minich ×

© APA/HANS PUNZ

© APA/Florian Wieser Das Bundesheer präsentiert eine große Leistungsschau. Auch die Rekruten werden angelobt.

×

© apa