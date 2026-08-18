Neue Turtel-Fotos: So verliebt zeigen sich Kim Kardashian & Lewis Hamilton

Arm in Arm am Strand, ein inniges Spiegelselfie und Familienzeit mit den Kindern: Kim Kardashian macht ihren Hawaii-Urlaub mit Lewis Hamilton öffentlich. Vor allem ein Detail zeigt, wie ernst die Beziehung inzwischen sein dürfte.

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Kim Kardashian (45) lässt ihre Fans an ihrem Liebesglück mit Lewis Hamilton (41) teilhaben. Am Montag, dem 17. August, veröffentlichte die Unternehmerin eine Serie von mehreren Urlaubsfotos aus Hawaii – und die zeigen den Realitystar und den Formel-1-Weltmeister so vertraut wie selten zuvor. "Somewhere over the rainbow", schreibt Kardashian zu den Aufnahmen.

Auf einem Foto spazieren die beiden eng umschlungen über den Strand, auf einem anderen legt Hamilton bei einer Spiegelselfie die Arme um seine Freundin. Doch Kim präsentiert den Rennfahrer nicht nur als romantischen Urlaubsbegleiter: Zwischen Paarfotos, Surfstunden und Familienaufnahmen wirkt Lewis längst wie ein selbstverständlicher Teil des Kardashian-Clans.

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Kim Kardashian und Lewis Hamilton kuscheln im Hawaii-Urlaub

Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt ein Spiegelselfie, auf dem Kim einen rosafarbenen Gucci-Bikini trägt und von Lewis Hamilton innig von hinten umarmt wird. Auch beim Spaziergang am Strand suchen die beiden demonstrativ die Nähe des anderen: Hamilton legt seinen Arm um Kim, während sie sich an ihn schmiegt.

Die von Kim Kardashian veröffentlichten Urlaubsfotos zeigen allerdings nicht nur große Liebesgesten. Kardashian versucht sich gemeinsam mit Tochter Chicago und Sohn Saint auf dem Surfbrett, während ihr jüngster Sohn Psalm am Strand spielt. Gerade die Mischung aus verliebten Paarmomenten und entspanntem Familienalltag macht die Bilder so persönlich.

Khloé Kardashians "Besties"-Kommentar spricht Bände

Mit dabei war auch Kims Schwester Khloé Kardashian, die gemeinsam mit ihren Kindern True und Tatum nach Hawaii reiste. Auf einem der Bilder posieren Kim, Lewis und Khloé zusammen für die Kamera und wirken dabei auffallend vertraut.

Unter dem Posting hinterließ Khloé anschließend nur ein knappes, aber vielsagendes "Besties for restie". Wen genau sie damit meint, lässt die 42-Jährige offen. Im Kontext der gesamten Fotostrecke wirkt der Kommentar jedoch wie ein öffentliches Gütesiegel für Kims neue Beziehung. Lewis scheint nicht nur bei Kim, sondern auch bei ihrer Schwester und den Kindern längst angekommen zu sein.

Familienfotos sind ein wichtiges Beziehungssignal

Dass Kim Kardashian ihren Partner so selbstverständlich gemeinsam mit ihren Kindern zeigt, ist durchaus bemerkenswert. Die vierfache Mutter hält neue Beziehungen zunächst meist von ihrem Familienalltag getrennt. Wer mehrfach mit den Kindern und Schwestern verreist, dürfte daher bereits einen festen Platz in ihrem engsten Kreis haben.

Der Hawaii-Urlaub ist zudem nicht die erste gemeinsame Familienreise. Bereits im Juli verbrachte Hamilton Zeit mit Kim und ihren Kindern bei einem Urlaub am See. Damals standen Schwimmen, Jet-Ski-Fahren, Wanderungen und gemeinsame Filmabende auf dem Programm. Wenige Wochen später folgt nun die nächste große Reise – diesmal gemeinsam mit Khloé und deren Kindern.

Damit wirken die aktuellen Bilder weniger wie ein inszenierter Couple-Post und mehr wie der sichtbare Beweis, dass Kim und Lewis ihre unterschiedlichen Lebenswelten zunehmend miteinander verbinden.